Vous pensiez tout savoir de GTA 5 ? Détrompez-vous. Le titre de Rockstar a beau être sur le point de fêter son douzième anniversaire, cela ne veut pas dire pour autant qu’il nous a révélé tous ses secrets. Pour preuve, plus d’une décennie après sa sortie originale sur PS3 et Xbox 360, un dataminer a découvert dans les fichiers du jeu les traces d’une fonctionnalité très réclamée par les joueurs, qui aurait été testée par le studio avant d’être finalement abandonnée. Et une chose est sûre : cela aurait changé beaucoup de choses.

Une fonctionnalité abandonnée de GTA 5 a leaké

En effet, que ce soit sur GTA 5 ou sur Red Dead Redemption 2, Rockstar a souvent fait l’objet de vives critiques pour la maniabilité des personnages, souvent qualifiée de lourde et de pataude. Heureusement, contrairement à bien d’autres jeux du genre, la firme étoilée n’est pas forcément du genre à s’encombrer de phases de plateformes, qui pourraient vite tourner au cauchemar avec un tel gameplay. Et pourtant, comme nous l’apprend aujourd’hui Lucas7yoshi sur X, c’est une fonctionnalité qui a bel et bien été envisagée lors de la production de GTA 5.

Preuve à l’appui, le dataminer nous montre en effet qu’un fichier dénommé « Handholds.xml » se trouve aujourd’hui encore dans les données du jeu, et qu’il trahit la présence de certains objets à l’origine destinés à être escaladés. « C’était une sorte de moyen de définir des choses à escalader comme des gouttières, des murs, qui auraient pu nécessiter d’appuyer sur des boutons pour chaque point » explique Lucas7yoshi, en révélant également la présence de lampadaires étrangement placés qui, visiblement, faisaient office de tests.

Pour une raison qu’on ignore, tout ceci a néanmoins été abandonné par Rockstar, qui a alors réutilisé le nom « Handholds » pour « une autre technologie similaire, mais sans rapport direct » selon le dataminer. Et bien que cela puisse être extrêmement décevant, c’est néanmoins le signe que le studio y songe, et que l’on pourrait à l’avenir avoir de belles surprises en la matière. Se pourrait-il que GTA 6 devienne finalement le premier jeu de Rockstar à intégrer une telle mécanique de gameplay ? Réponse dans les prochains mois.