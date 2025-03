En attendant GTA 6, Rockstar Games n'oublie pas qu'il a une vraie poule aux œufs d'or dans sa hotte. Après l'avoir fait sur console, le studio a enfin déployé la version “Enhanced” de GTA 5. Il s'agit d'une version avec des graphismes améliorés, intégrant notamment le raytracing. Les joueuses et les joueurs se sont jetés dessus au lancement, mais il y a un problème.

Tout le monde veut jouer à GTA 5 Enhanced

La licence GTA n'a fait que croître en popularité depuis son lancement. Il faut dire que Rockstar Games a su peaufiner la formule d'opus en opus, jusqu'à arriver à GTA 5 dont le succès phénoménal ne connaît aucune faille. Sorti en 2013, le jeu continue de cartonner en matière de ventes et de rassembler les joueurs.

Ce succès a aussi été poussé sur la durée par GTA Online, au départ dépendant du jeu original, puis les versions PS5 et Xbox Series X|S de GTA 5. Mais, comme d'habitude, les joueuses et joueurs PC ont dû patienter pour y goûter. Mais maintenant, c'est chose faite et ils sont bien au rendez-vous !

De fait, GTA 5 Enhanced affiche des chiffres impressionnants pour son lancement, le 4 mars dernier. Il a rapidement dépassé les 187 mille joueuses et joueurs en simultané. Encore ce matin, on est à plus de 90 mille. À l'heure d'écrire ces lignes, c'est le 8ᵉ jeu le plus joué sur Steam.

Cet engouement a été encouragé par le fait que cette version Enhanced est gratuite pour celles et ceux qui possèdent déjà GTA 5 au départ. Ça n'en reste pas moins une magnifique performance. Douze ans après sa sortie, plaît toujours autant, à quelques détails près...

Capture d'écran en date du 7 mars 2025. © Gameblog.

Mais la colère gronde contre la version Enhanced

Malgré l'effervescence autour de la version améliorée de GTA 5, le plébiscite n'est pas total. Avez plus de 11 mille notations, l'évaluation du jeu est actuellement qualifiée de « moyenne ». En jetant un coup d'œil aux commentaires, on s'aperçoit que les joueuses et les joueurs en attendaient plus. Ils constatent assez peu d'amélioration, du moins pas assez pour justifier de délaisser Legacy, la version originale du jeu.

Mais c'est un autre point qui met la communauté en colère. La migration de votre personnage vers la nouvelle version de GTA 5 peut mettre un temps considérable, voire ne pas aboutir du tout. Les comptes bannis ou suspendus semblent ne pas pouvoir effectuer le processus. Les autres, quant à eux, remarquent la difficulté à le faire et redoutent de perdre des centaines d'heures de jeu. Reste à savoir comment Rockstar réagira face à une demande plus que compréhensive de sa communauté.