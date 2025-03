En attendant très impatiemment un certain GTA 6, GTA 5 a récemment eu droit à une version Enhanced sur PC, visant à profiter des dernières évolutions techniques et hardware de la plateforme pour afficher le jeu sous son plus beau jour. À noter toutefois que cette nouvelle version a reçu de nombreuses critiques négatives de la part des joueurs, du fait de gros problèmes d'optimisation. La chaîne YouTube Digital Dreams nous propose cela dit une nouvelle virée à Los Santos avec une machine très puissante, et quelques mods, pour un résultat qui nous en met plein la vue.

GTA 5 Enhanced sur une bête de course de PC et plein de mods, ça envoie du rêve

Avant sa version Enhanced, le best-seller absolu de Rockstar Games sorti en 2013 qu'était GTA 5 avait encore de très beaux restes, grâce notamment à des mods le mettant presque au même niveau que des jeux bien plus récents. La version Enhanced du titre vient encore accentuer la chose, en exploitant notamment le Ray Tracing, les technologies d'upscaling et un hardware PC plus récent pour sérieusement se remettre au goût du jour.

En rajoutant par-dessus des mods graphiques ou un ReShade pour altérer l'éclairage et les couleurs, GTA 5 retrouve toute la vigueur de la jeunesse, comme on peut le voir dans la vidéo de Digital Dreams ci-dessous. On y voit ainsi le jeu tourner en 8K à 60 images par seconde, et le résultat se montre franchement impressionnant, pour un titre vieux de douze ans qui fait clairement moins que son grand âge.

Naturellement, et surtout compte tenu des problèmes connus sur cette version Enhanced de GTA 5 pour PC, il convient d'avoir une machine très puissante pour le faire tourner confortablement à une résolution aussi grande. En l'occurrence, Digital Dreams s'arme du nec plus ultra, avec notamment l'extrêmement onéreuse et surpuissante RTX 5090, un Ryzen 7 9800X3D, 64 Go de RAM DDR5 et un SSD Samsung 970 Evo. Voilà en tout cas, si vous disposez de la bonne configuration pour faire tourner GTA 5 Enhanced, un bon moyen de ronger son frein en attendant des nouvelles officielles d'un GTA 6 qui se fait cruellement désirer... même s'il devrait dans un premier temps sortir uniquement sur PS5 et Xbox Series.

Source : Digital Dreams sur YouTube