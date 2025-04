Rockstar et Take-Two Interactive ont bien une nouvelle jolie surprise à destination de millions de joueuses et joueurs pour patienter jusqu'à la grande annonce GTA 6 et au lancement du jeu.

Rockstar Games a déployé une mise à jour gratuite sur PC pour son blockbuster GTA 5. Après avoir accusé d'un retard par rapport à la version PS5 et Xbox Series X|S, la version Steam et Epic Games Store l'a désormais rattrapé. Le jeu est ainsi plus beau et plus solide que jamais techniquement avec du ray-tracing, dont des fonctionnalités inédites, la prise en charge des technologies d'upscaling FSR (AMD) et DLSS (Nvidia), de résolutions et de framerate plus élevés.

GTA 5 Enhanced bientôt offert à des millions de personnes

GTA 5 Enhanced a relancé l'intérêt du jeu pour les utilisatrices et utilisateurs PC. Mais voilà, la version Windows étant arrivé deux plus tard, vous ne possédez peut-être pas cet épisode sur cette plateforme ou même sur consoles, et vous n'avez pas peut-être envie de repasser à la caisse. Avant GTA 6, Rockstar Games et Take-Two annonce une excellente nouvelle pour des millions de joueurs et de fans avec la confirmation de Grand Theft Auto 5 Enhanced dans le Xbox Game Pass PC et consoles.

« Vous pourrez bientôt retourner dans les rues de Los Santos : Grand Theft Auto V fera son grand retour dans le Game Pass à partir du 15 avril 2025. Mieux encore, la version GTAV Enhanced sera disponible pour les abonnés PC Game Pass, avec toutes les dernières fonctionnalités, notamment les véhicules spéciaux de Hao et bien plus » annonce Microsoft.

Les abonnés Xbox Game Pass auront ainsi le droit à toutes les nouveautés déjà disponibles pour toutes celles et ceux qui possèdent Grand Theft Auto V Enhanced PC. Cela inclut les ajouts pour la campagne solo, mais également tous les contenus gratuits pour GTA 5 Online avec tout un tas de véhicules, dont ceux d'Hao's Special Works, ou des peintures caméléon. « Pour jouer à GTA Online entre amis, il sera essentiel de s’assurer que tous utilisent la même édition du jeu. Bonne nouvelle : les abonnés Game Pass Ultimate et Game Pass Standard pourront accéder à toutes les éditions, sur console comme sur PC, ce qui permettra de s’adapter facilement à la plateforme des autres joueurs. Les abonnés PC Game Pass, quant à eux, auront la possibilité de télécharger et de jouer aux deux versions, même si leurs amis utilisent Steam ou Epic Games »

Source : Xbox Wire.