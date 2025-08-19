12 ans après sa sortie, GTA 5 continue de se garnir régulièrement en nouveautés, tandis que Rockstar travaille sur son successeur extrêmement attendu, GTA 6. Il y a quelques jours, le vénérable a ainsi fait l'objet d'une mise à jour ajoutant d'un côté de nouveaux événements et contenus à récupérer pour tout le monde, et de l'autre une fonctionnalité qui cible une frange de la communauté PC. Voyons voir ce qu'il y a sous le capot.

Du nouveau contenu gratuit pour tous les joueurs de GTA 5

Commençons naturellement par les nouveautés concernant l'ensemble de la communauté de GTA 5. En l'occurrence, il s'agit de nouveaux contenus pour les amateurs de véhicules, avec un nom on ne peut plus à propos : Drift Week. Cette mise à jour prend ainsi différentes formes, avec pour commencer de nouvelles options de customisation pour les quatre bolides suivants, en se rendant dans les garages Hao's Special Works ou le Vinewood Club Garage, le dernier étant toutefois uniquement disponible pour les abonnés GTA+ :

Bravado Gauntlet Hellfire (Muscle)

Annis Hardy (Sedan)

Vapid Dominator FX (Muscle)

Dinka Chavos V6 (Sedan)

Ensuite, ces quatre véhicules et plusieurs autres sont actuellement en promo au Premium Deluxe Motorsport Showroom de GTA 5, jusqu'à -50% de réduction. Il est par ailleurs possible d'y récupérer gratuitement la nouvelle voiture Declass Drift Walton L35 (à gauche sur l'image ci-dessous).

Enfin, GTA 5 accueille avec cette mise à jour de nouveaux événements en lien avec Los Santos Car Meet, sous la forme d'une série de courses à réaliser. Celles-ci fourniront deux fois plus d'argent et de réputation qu'à l'accoutumée. Enfin, gagner trois courses de LS Car Meet permettra de gagner 100 000 dollars en jeu. Ces courses spéciales et les promos au Premium Deluxe Motorsport Showroom n'auront cependant cours que jusqu'au 21 août. Il faudra donc partir en drift pour ne pas manquer ces offres.

© Rockstar Games

Un énorme coup de boost pour certaines bécanes PC

En plus de ces nouveautés à destination de tous les joueurs de GTA 5, sa version Enhanced sur PC reçoit également un gros coup de boost, en la personne du support du DLSS 4, la dernière mouture de la technologie d'upscaling de NVIDIA. Ses fonctionnalités phare ne sont donc compatibles qu'avec les cartes graphiques de série RTX 5000 et, dans une certaine mesure, la série RTX 4000.

L'ajout du DLSS 4 sur GTA 5 permet quoi qu'il en soit d'y activer le multi frame generation pour améliorer drastiquement les performances sur le jeu de base et GTA Online. Cela vient donc compléter la précédente mise à jour de la version Enhanced du jeu sur PC, qui apportait de son côté davantage d'options au niveau du ray tracing, mais au prix de performances amoindries. Le DLSS 4 permet ainsi de compenser plus efficacement cette perte, à condition d'avoir un bolide suffisamment récent pour en profiter.

Source : Rockstar