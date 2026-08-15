Pas besoin d’attendre GTA 6 pour retourner semer la pagaille à Los Santos. Selon les informations de Jason Schreier de Bloomberg, la composante multijoueurs du prochain épisode ne devrait pas faire parler d’elle avant un long moment. GTA Online a encore de beaux jours devant lui et Rockstar continue de le faire vivre à grands renforts d’événements et la guerre des marques est lancée pendant les deux prochaines semaines avec des contenus gratuits de GTA 5 à la clé.

Des contenus gratuits à récupérer pour GTA 5 Online

Du 13 au 26 août, les joueurs sont ainsi invités à prendre parti pour l'une des deux grandes marques emblématiques de Los Santos : Sprunk ou eCola. La guerre passera par une série de petits boulots dans GTA Online, des événements en mode Libre ou encore des épreuves Hotring sponsorisées, qui devraient permettre aux braqueurs en herbe de remplir leur compte en banque rapidement. Pour les plus flemmards, ou ceux qui n’ont pas envie de faire chauffer leur bureau ou leur salon en allumant sa console ou son PC, il sera possible de se remplir les poches sans lever le petit doigt ou lancer GTA 5. Du contenu gratuit peut en effet être récupéré via les fameux Twitch Drops. Voici donc les cadeaux de GTA 5 Online que vous pouvez récupérer :

GTA$250K : regardez le stream pendant 2 heures

: regardez le stream pendant 2 heures eCola Tracksuit ou Sprunk Sweatsuit : regardez le stream pendant 4 heures

: regardez le stream pendant 4 heures GTA$250K : regardez le stream pendant 6 heures

: regardez le stream pendant 6 heures GTA$500K : egardez le stream pendant 10 heures

Pour récupérer ces cadeaux de GTA 5 Online, c’est simple comme bonjour. On rappelle, comme toujours, qu’il n’y a pas besoin de rester collé devant l’écran, et qu’il suffit que le son soit à au moins 1% pour que le temps de visionnage soit comptabilisé. La campagne prendra fin le mercredi 26 août 2026 à 17h59. Voici la marche à suivre pour récupérer les Twitch Drops de GTA Online, avec jusqu'à 2 000 000 GTA$ à gagner :

Allez sur le site de Rockstar et liez votre compte Twitch

Suivez les instructions pour lier les deux comptes

Regardez vos streamers favoris jouer à GTA 5, pou un camp, puis l'autre, pendant au moins 10 heures pour obtenir l'intégralité des contenus Note importante : il faut que le, ou la streameuse ait le « Drорѕ Aсtіvéѕ » dаnѕ lа dеѕсrірtіоn dе ѕа сhаînе.

Une fois les heures de visionnage atteintes, vous recevrez une notification.

Connectez-vous à votre compte Rockstar sur PC ou consoles pour recevoir les récompenses

Quoi de neuf dans GTA 5 Online ?

Declasse Hotring Sabre gratuite , avec son motif Sprunk x eCola , et des plaques Sprunk et eCola en récompense pour avoir joué (jusqu'au 26 août).

, avec , et des en récompense pour avoir joué (jusqu'au 26 août). Combinaisons Sprunk et eCola gratuites disponibles dans les magasins de vêtements (jusqu'au 26 août).

disponibles dans les magasins de vêtements (jusqu'au 26 août). GTA$ et RP quintuplés dans les missions de gros bonnet (du 21 au 23 août).

dans les missions de gros bonnet (du 21 au 23 août). RP et GTA$ quadruplés dans les courses Hotring, ainsi que les défis et évènements en mode libre (jusqu'au 26 août).

et dans les courses Hotring, ainsi que les défis et évènements en mode libre (jusqu'au 26 août). GTA $ et RP triplés dans divers petits boulots (L'info à tout prix, activités de pompier et d'expert cariste, livraisons de Transport sécurisé et QuickiePharm) et les Épreuves de la communauté (jusqu'au 26 août).

dans divers petits boulots (L'info à tout prix, activités de pompier et d'expert cariste, livraisons de Transport sécurisé et QuickiePharm) et les Épreuves de la communauté (jusqu'au 26 août). Survêt Rage impuissante gratuit et 250 000 GTA$ après avoir terminé trois guerres commerciales (jusqu'au 19 août).

et après avoir terminé trois guerres commerciales (jusqu'au 19 août). Survêt de course Princess gratuit et 250 000 GTA$ après avoir remporté trois courses (du 20 au 26 août).

et après avoir remporté trois courses (du 20 au 26 août). -40 % sur la station de lavage Hands On (jusqu'au 19 août).

sur la station de lavage Hands On (jusqu'au 19 août). -40 % sur les bureaux des cautions, leurs améliorations et leurs modifications (du 20 au 26 août).

sur les bureaux des cautions, leurs améliorations et leurs modifications (du 20 au 26 août). Véhicules en promotion :

-40 % sur la Bravado Hotring Hellfire et la Karin Hotring Everon ; -30 % sur l'Överflöd Autarch, la Pegassi Osiris, le Nagasaki Dinghy armé, le Mammoth Patriot Mil-Spec, l'Obey Tailgater S, la Progen GP1, le Vapid Clique break, la Benefactor Stirling GT et le Shitzu Keitora (jusqu'au 19 août).

Promotions de l'armurerie mobile :

Dézingator infernal gratuit, -50 % sur le fusil de combat (jusqu'au 19 août).

Couteau gratuit, -40 % sur le dézingator infernal, -40 % sur le fusil à impulsion (abonnés à GTA+) (du 20 au 26 août).

Abonnés à GTA+ : Récupérez un Gallivanter Warden gratuit, des peintures caméléon, des articles vestimentaires Princess Robot Bubblegum, et bien plus.

Source : Rockstar