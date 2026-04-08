Trouvée par hasard au détour d’une brocante en Écosse, cette Xbox 360 a permis à un joueur de mettre la main sur une version bêta de GTA 4 ayant appartenu à Rockstar Games.

Pour les joueurs et les collectionneurs, les brocantes sont souvent l’occasion de mettre la main sur de véritables trésors à prix dérisoire. Ou en tout cas, à prix bien plus raisonnable que dans certaines boutiques spécialisées. Et dans certains cas, cela peut même donner lieu à des surprises d’autant plus inattendues. Pour preuve, pour la modique somme d’environ 5£ (un peu moins de 6€), un joueur écossais dénommé Jan a réussi à mettre la main sur une Xbox 360 des plus spéciales. Pourquoi ? Il s’agit en fait d’une console ayant fait office de kit de développement… aux créateurs de GTA 4.

Un joueur achète un dev kit de GTA 4 à prix dérisoire

Oui, en échange d’un simple billet, ce joueur, qui affirme ironiquement ne pas se considérer comme un grand fan du travail de Rockstar auprès de Kotaku, a réussi à mettre la main sur un trésor dont beaucoup rêveraient. D’autant plus que la surprise ne s’arrête pas là. Aussitôt rentré chez lui, Jan s’est empressé de brancher la console, toujours fonctionnelle, et a alors découvert le pot-aux-roses : celle-ci contenait encore une version bêta de GTA 4 datant du 23 novembre 2007, soit environ cinq mois avant la sortie officielle du jeu.

Au total, ce sont ainsi plus de 118 Go de données inédites qui ont été découvertes dans la Xbox 360, des données que Jan n'a pas hésité à partager avec de nombreux moddeurs pour voir ce qu’ils pouvaient en faire. L’occasion alors, pour ces derniers, de mettre au jour de nombreux éléments supprimés de GTA 4 par Rockstar en amont de sa sortie, et d’en faire profiter l’ensemble des fans sur la toile. Armes supplémentaires, objets inutilisés, versions préliminaires de certains personnages et véhicules, les nouvelles découvertes inondent la toile.

Parmi les plus intéressantes, notamment, se trouvent alors la tentative avortée de faire du ferry un moyen de transport de GTA 4 à l’instar du métro ; ou encore la présence d’un mini-jeu avec des zombies qui, selon un ex-employé de Rockstar, aurait très vite été mis de côté durant le développement du jeu. Et c’est sans compter, pour les plus passionnés des fans, sur les coulisses de certaines cinématiques, que l’on peut découvrir sous un autre angle et qui peuvent même apparaître dans les fichiers du jeu alors qu’elles sont absentes de la version finale.

© Jan / Kotaku

Les moddeurs s’en donnent à cœur joie

Bref, autant dire que pour les fans de GTA 4, cette découverte représente assurément une véritable mine d’or. Et il est évident que les moddeurs sont déjà à l’œuvre pour restaurer le maximum de contenu possible à partir de cette version bêta, ce qui devrait permettre à la communauté PC de profiter de quelques-uns de ces éléments dans un avenir plus ou moins proche. De quoi patienter comme il se doit en attendant la sortie d’un potentiel remaster de GTA 4, évoqué par certaines rumeurs l’an dernier ? On continue de croiser les doigts.

Source : Kotaku, GTA Forums