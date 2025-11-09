Sorti en 2008 en tant que nouvel épisode exploitant pleinement les avancées technologiques des Xbox 360 et PS3, GTA 4 n'est clairement plus tout jeune aujourd'hui. Alors que Grand Theft Auto 3, Vice City et San Andreas ont eu droit en 2011 à une Definitive Edition (avec un résultat hélas désastreux à sa sortie), et Grand Theft Auto V une version Enhanced sur PC en mars dernier, l'aventure de Niko Bellic n'a malheureusement pas encore reçu le même traitement. Qu'a cela ne tienne, un moddeur lui a offert un important lifting graphique du plus bel effet.

GTA 4 magnifiquement remis du jour en attendant un éventuel Remaster

En attendant fébrilement Grand Theft Auto 6 à venir l'année prochaine, le moddeur Xoxor4D a mis les mains dans le cambouis pour proposer une forme de Remaster maison à GTA 4 et lui offrir une belle cure de jouvence. Pour cela, il a utilisé les fameux outils de NVIDIA via le dispositif RTX Remix. Cela permet donc au vénérable titre de Rockstar de se refaire une beauté grâce aux apports graphiques du Ray Tracing et du Path Tracing. Ce qui améliore nettement divers éléments comme l'éclairage et la qualité des reflets sur certaines surfaces.

On peut cela dit également remarquer des améliorations significatives au niveau de la qualité et des détails des textures. Avec GTA 4 RTX Remix, Xoxor4D transforme donc radicalement le titre sorti en 2008, à tel point qu'il n'a pas tant que ça à rougir de jeux bien plus récents. Vous pouvez vous rendre compte de tout cela via la vidéo comparative ci-dessous, par MxBenchmarkPC.

Cette version RTX Remix de GTA 4 n'est toutefois accessible que sur PC. NVIDIA oblige, elle n'est également compatible qu'avec des cartes graphiques supportant le Ray Tracing et le Path Tracing, Enfin, elle est extrêmement gourmande, au point même que des machines avec du matériel nec plus ultra peuvent avoir du mal à faire tourner le mod en toute fluidité. À noter enfin que GTA 4 RTX Remix n'est pour l'instant pas officiellement sorti, et accessible uniquement via la page Patreon de Xoxor4D. Sa date de lancement en version finale n'est pas encore connue.

Sources : MxBenchmarkPC sur YouTube ; Page Patreon de Xoxor4D