Entre deux actualités autour de GTA 6, d'autres opus font aussi parler d'eux. Pour le coup, ce n'est pas forcément des plus réjouissants. On commence à avoir l'habitude, mais disons que Take-Two ne laisse rien passer, décidément. Une nouvelle initiative pour les fans et par les fans tombe à l'eau, une fois de plus.

Ils ne baisseront pas les armes pour faire revivre ce GTA culte

Dans l'attente du prochain Grand Theft Auto, des fans nostalgiques n'hésitent pas à redoubler d'inventivité pour faire revivre les opus passés. C'était en tout cas le projet d'un groupe de moddeurs russes, décidé à proposer ce qu'ils appelaient « GTA Vice City Nextgen Edition » sur YouTube. Cependant, ils ont vite déchanté.

Le collectif Revolution Team avait en effet travaillé longuement à recréer une version de GTA Vice City, l'opus de 2002, dans Grand Theft Auto 4. Bien qu'il sache que Take-Two, la maison-mère de Rockstar Games, est particulièrement frileuse aux intiatives de ce genre, il est allé au bout de son idée en partageant sur YouTube une bande-annonce.

© Revolution Team

La réponse ne s'est pas fait attendre : sans sommation, Take-Two a fait supprimer la chaîne des moddeurs. Mais le groupe a riposté dans la foulée. Il a partagé son mod de GTA 4, le rendant accessible gratuitement à tout le monde à compter du 25 janvier 2025. Une semaine plus tard, on compte déjà 40 mille téléchargements sur la plateforme ModDb.

Combien de temps pour cette version de Vice City ?

Les réactions de Take-Two et Rockstar envers ces projets fanmade font largement débat dans la communauté. Encore tout récemment, l'un des mods les plus ambitieux de GTA 5 était mis à mort. Cette volonté de protéger la propriété intellectuelle et les intérêts économiques du studio s'entend. Dès lors, le mod Vice City Nextgen risque de ne pas faire long.

Dans le même temps, les mods sont une façon de continuer à faire vivre l'intérêt pour certains jeux, notamment ceux difficiles d'accès. Heureusement, d'une certaine manière, vous pouvez tout de même continuer à profiter facilement de GTA Vice City aujourd'hui grâce à la très officielle Trilogy Definitive Edition.