En attendant la sortie de GTA 6 repoussée à mai 2026, certains fans ont décidé de redonner vie à un autre classique de Rockstar : GTA 4. Grâce au tout nouveau mod iCEnhancer 4.0, Liberty City n’a jamais été aussi belle. Et pour beaucoup, ce travail de passionnés s’approche enfin du remaster que Rockstar ne semble toujours pas vouloir proposer.

Une refonte visuelle impressionnante pour GTA 4

La nouvelle version du mod iCEnhancer transforme littéralement l’ambiance du jeu GTA 4. On y découvre un éclairage physique entièrement revu, une brume plus naturelle, une eau bien plus réaliste et des effets de lumière dignes de jeux bien plus récents. Le tout sans trahir l’identité visuelle du titre original. Le mod conserve la patte urbaine et grise de Liberty City, mais lui donne un vrai coup de jeune. Résultat : GTA 4 prend des allures de remaster non officiel, à la fois fidèle et spectaculaire.

iCEnhancer n’est pas nouveau, mais cette version 4.0 marque une étape importante. Elle a été développée sur plusieurs années et peaufine tous les aspects visuels du jeu GTA 4. Attention toutefois : le mod ne fonctionne qu’avec les versions 1.0.3.0 et 1.0.4.0 de GTA 4. Ce sont les seules vraiment compatibles avec les effets avancés comme ENB. Les joueurs intéressés devront donc vérifier leur version du jeu avant de se lancer. Mais une fois en place, le résultat en vaut largement la peine.

Toujours rien d’officiel côté Rockstar

Ce nouveau mod met aussi en lumière un point que les fans ne cessent de rappeler : GTA 4 n'a pas connu de véritable remaster. Pas de version current-gen, pas de mise à jour graphique, pas même de portage modernisé. Seule la rétrocompatibilité Xbox permet encore d’y jouer sur console. Des rumeurs parlent pourtant d’un portage prévu avant fin 2025, histoire de patienter jusqu’à GTA 6. Mais rien n’a été confirmé. En attendant, ce sont les joueurs qui prennent le relais pour faire vivre le jeu.

Source : iCEnhancer