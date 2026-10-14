Sorti en octobre 2001, GTA 3 a été le premier opus à illustrer le style légendaire de la jaquette de chaque jeu de la franchise depuis. Et c’est à la tragédie du 11 septembre qu’on le doit.

À l’aube de la sortie de GTA 6, l’histoire de la franchise aux plus de 470 millions d’unités vendues se retrouve forcément au cœur de toutes les attentions. Il faut dire que lorsqu’on s’apprête à mettre les mains sur l’un des jeux les plus attendus de l’histoire du médium, il y a de quoi être fasciné. Et cela tombe bien, puisqu’à défaut de continuer à travailler chez Rockstar Games, Dan Houser ne manque pas d’anecdotes à raconter sur cette dernière, et notamment sur la genèse du style iconique de la jaquette de chaque GTA, dont GTA 6, depuis la sortie de GTA 3 en 2001.

Au détour d’une récente interview accordée à IGN très récemment, l’ancien co-fondateur de Rockstar, aujourd’hui à la tête d’Absurd Ventures, est en effet revenu sur certains des moments forts de l’histoire de la compagnie ces trois dernières décennies. Ce fut alors l’occasion pour lui d’évoquer la façon dont est né le style emblématique des jaquettes des jeux GTA, reconnaissable entre mille et aujourd’hui devenu indissociable de la franchise. Un style qui, étonnamment, n’aurait toutefois jamais vu le jour sans les tragiques événements du 11 septembre 2001.

« Ce qui est amusant, c’est que la jaquette qui est devenue l’emblématique jaquette de GTA ; Stephen Bliss l’a réalisée en deux soirées environ », a déclaré Houser auprès du média. Et cela ne tient qu’à une chose : le fait que la jaquette initiale de GTA 3, qui « représentait des bâtiments en feu », a dû être changée à la dernière minute en raison des attentats terroristes ayant touché la ville de New York cette année-là. « L’ancienne illustration était sans doute trop choquante pour être commercialisée après le 11 septembre », a affirmé le créateur.



© Rockstar Games

Un contexte difficile pour Rockstar Games

Et il ne s’agit d’ailleurs pas de la seule conséquence liée à ce tragique événement, qui a également entraîné le report de GTA 3 de quelques semaines pour l’occasion. Initialement prévu pour le 3 octobre 2001, l’opus qui a véritablement propulsé la franchise de Rockstar n’a finalement vu le jour que le 22 octobre. Un temps d’attente interminable pour le studio selon Houser, qui jouait plus gros qu’on ne l’imagine avec ce titre. « Au début de l’année 2001, Take-Two était au bord de la faillite. Nous avions du mal à terminer le jeu », se souvient-il auprès d’IGN.

« Mais nous pensions qu’il allait être incroyable. Nous l’avons présenté à l’E3, sur le salon, et personne ne s’y est intéressé. C’était quelque peu décourageant ». Autant dire, donc, qu’au regard de l’actualité, Rockstar ne pouvait pas se permettre de jouer avec les limites comme il pourrait le faire aujourd’hui. Ce qui explique pourquoi au-delà même de la jaquette du jeu, GTA 3 a dû subir des modifications de dernière minute pour enlever « quelques éléments qui auraient pu passer mais qui, au lendemain du 11 septembre, étaient peut-être un peu trop osés ».

Quels changements de dernière minute pour GTA 3 ?

« L’équipe s’est donc mobilisée pour les retirer, modifier quelques répliques de dialogue, puis nous avons procédé à une rapide révision du contenu et estimé que tout allait bien ». Et bien qu’Houser ne soit pas revenu en détail sur les modifications apportées à GTA 3 dans le cadre de cette interview, un ancien entretien qu’il avait accordé au magazine EDGE en 2011 nous avait appris qu’il était notamment question :

Du changement de la couleur des voitures de police pour qu’elles ne soient pas identiques à celles de la NYPD

De la modification de la trajectoire de vol d’un avion pour ne pas qu’il donne l’impression de s’écraser contre un gratte-ciel

De la suppression d’une mission faisant référence à des terroristes

GTA 6, le point d’orgue de 25 ans de succès ?

Et il faut croire que tout cela a fini par payer pour Rockstar, puisque c’est finalement avec la sortie de GTA 3 qu’a commencé la véritable success story du studio comme de la franchise. « Le jeu est sorti en octobre 2001. Les ventes ont progressé de manière régulière jusqu’à Noël, et au début de l’année 2002, et elles n’ont tout simplement pas cessé », révèle Houser. « Ce n’est pas comme si une semaine en particulier avait été exceptionnelle. C’était plutôt que, semaine après semaine, les ventes continuaient sur leur lancée ».

Une courbe qui n’aura cessé d’évoluer au fil des sorties, jusqu’à atteindre des sommets inédits avec l’arrivée de GTA 5, aujourd’hui écoulé à plus de 230 millions d’exemplaires à travers le monde. Reste maintenant à voir si GTA 6 parviendra à égaliser, voire même surpasser le record établi par le dernier opus, qui trône actuellement à la troisième place des jeux les plus vendus de l’histoire du jeu vidéo derrière Minecraft et Tetris, respectivement écoulés à 425 et 520 millions d’unités. Réponse à compter du 19 novembre 2026.

Source : IGN