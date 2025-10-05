Avis aux amateurs de simulateur de ferme et d'aventures narratives, un nouveau concurrent de Stardew Valley et il devrait vous plaire. Vous allez voir !

Depuis 9 ans, on ne parle que de Stardew Valley. Le jeu indé d'un seul homme, Eric Barone (ou ConcernedApe, comme il se fait appeler en tant que développeur), a même réussi à se faire son chemin jusque dans les jeux gratuits du PS Plus. Dès lors, on peut considérer qu'il a contribué à populariser un genre aujourd'hui très en vogue : le farming sim cozy. Un nouveau jeu de 2025 le prouve, d'ailleurs.

Parfait pour les fans de Stardew Valley

Eric Barone en a toujours sous le coude, on le sait bien. Alors que Stardew Valley approche de son dixième anniversaire, il prévoit encore de faire des mises à jour pour y ajouter du contenu. Mais il faut généralement être patient pour voir les nouveautés arriver. Dès lors, pourquoi ne pas se tourner vers l'une des nombreuses alternatives dans le genre des simulateur de vie à la ferme ?

En juillet dernier, certains auront peut-être retenu un jeu à la Stardew Valley qui aurait rencontré Animal Crossing. Ce n'est évidemment pas Pokemon Pokopia, tout juste annoncé, mais un certain Grimshire. Comme vous vous en doutez, vous devez y gérer votre ferme, en particulier vos récoltes. En parallèle, vous menez votre vie quotidienne dans un village peuplé d'animaux anthropomorphes. Apprenez à les connaitre et liez-vous à eux.

Enfin, ce qui fait le charme de Grimshire et lui vaut en partie son évaluation « extrêmement positive » sur Steam, c'est aussi son lore. Tout comme Stardew Valley, il déploie une narration complexe sur son univers et ses habitants. Vous découvrirez alors qu'une infection menace de décimer la population. De véritables enjeux se mettent ainsi en plus et rendent l'expérience encore plus captivante. Si l'expérience vous en dit, le titre est disponible en accès anticipé sur PC. Une démo gratuite est également disponible.