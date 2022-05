En parallèle de Steelrising, Nacon et Spiders ont officialisé GreedFall 2: The Dying World. Voici les premières informations sur le jeu ainsi qu'une poignée d'images pour accompagner la bande-annonce.

Surprise, le studio français Spiders ne travaille pas sur un projet... mais deux ! Steelrising, un action-RPG qui prend place pendant la Révolution français avec la particularité d'avoir des automates, et GreedFall 2: The Dying World. Une « suite » qui sortira dans quelques années.

GreedFall 2: The Dying World sur PS5, Xbox Series et PC

Rassuré par le succès de leur nouvelle franchise, Nacon et Spiders ont donc annoncé GreedFall 2: The Dying World. Une préquelle qui se déroule trois avant les événements du précédent jeu. On y incarnera un natif de Teer Fradee "arraché de force à son île pour être emmené sur le continent de Gacane".

Dans ce vieux monde écartelé par la guerre, meurtri par la malichor et les conspirations politiques des différentes factions, vous devrez regagner votre liberté et reprendre les rênes de votre destin. Usant de diplomatie, de ruse ou de combat, ainsi que de l’aide des alliés que vous réunirez, c’est à vous de mettre un terme aux ambitions de conquête d’un homme qui pourrait faire basculer le continent comme votre île vers leur fin.

C'est Jehanne Rousseau, fondatrice et patronne de Spiders, qui a fait cette belle surprise lors de la conférence Big Ben / Nacon Week 2022.

Tandis que nous travaillions sur Steelrising, l’amour de l’univers de GreedFall ne nous a jamais quitté, et c’est avec un immense plaisir que nous y revenons. Dans ce nouvel opus les joueurs découvriront le vieux continent aux paysages plus variés et plus vastes, ils y rencontreront de nouveaux compagnons et de nouvelles factions, et j’espère qu’ils y vivront des aventures mémorables.

GreedFall 2: The Dying World sera disponible en 2024 sur PS5, Xbox Series et PC selon le communiqué. En tout cas, les équipes prendront le temps nécessaire et ne se précipiteront pas.

Un premier épisode encore d'actualité

Pour découvrir GreedFall, un RPG charmant mais limité, dans les meilleures conditions, vous pouvez sauter le pas avec le patch new-gen PS5/Xbox Series. Une mise à jour qui avait été déployée avec l'extension The De Vespe Conspiracy.

À ce jour, Spiders a vendu plus de 2 millions d'exemplaires du jeu. Une très belle performance qui permettra à la licence de perdurer avec la préquelle à venir.