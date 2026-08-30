Après le grand reveal au printemps dernier, Graveyard Keeper 2 dévoile enfin sa date de sortie. C'est une grande nouvelle pour les amateurs de Stardew Valley like qui avaient déjà plébiscité le premier épisode.

Nous sommes toujours dans l'attente de la prochaine mise à jour de Stardew Valley, mais qu'à cela ne tienne. D'autres propositions se font une place dans le paysage vidéoludique, avec des promesses plus qu'intéressantes. C'est le cas de Graveyard Keeper 2, nouvel épisode d'une formule plutôt appréciée par les amateurs du genre. Dans un univers plus sombre, cette nouvelle itération se prépare pour son lancement à la rentrée. On a la date de sortie.

C'était l'une des grandes surprise de la conférence Triple-i d'avril 2026, l'annonce de Graveyard Keeper 2. Fort d'une communauté fidèle, le premier jeu avait d'ailleurs connu son record de fréquentation sur Steam en réunissant 46 305 en simultané sur PC pendant qu'il était offert. Une belle façon de faire croître le public de ce Stardew Valley like atypique avant la sortie du nouvel épisode.

De fait, si vous vous intéressez à Graveyard Keeper 2 parce que vous aimez les jeux à la Stardew Valley, ça risque de vous changer. On retrouve bien des éléments communs, comme la gestion de la ferme, l'exploration ou encore le crafting. Mais ici, le but du jeu est en plus de rebâtir une ville et de la protéger des hordes de zombies avec toute une partie du gameplay façon tower-defense.

Si ce mélange étonnant éveille votre curiosité et que vous cherchez un jeu à gros potentiel façon Stardew Valley, Graveyard Keeper vous donne rendez-vous le 22 septembre 2026. Il sera disponible sur toutes les plateformes.

Sur quelles plateformes pourra-t-on jouer à Graveyard Keeper 2 ?

Avoir une date de sortie, c'est bien. Savoir où on pourra jouer au jeu, c'est mieux. Et sur ce point, Graveyard Keeper 2 est bien parti pour suivre les traces de Stardew Valley en visant un large panel de plateformes. Pour faire simple, à part les ordinateurs Mac et Linux ainsi que les supports mobiles, vous le retrouverez à peu près partout :

PC (via Steam)

PS5

XBOX Series X|S

Nintendo Switch

Nintendo Switch 2