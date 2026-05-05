L'expérience à la Stardew Valley pourrait prendre un tournant très intéressant avec Grave Seasons. Ce nouveau jeu indé continue de dévoiler ses subtilités avant sa sortie.

Plus besoin de vous présenter Stardew Valley. Le cosy farming sim est devenu une vraie référence dans son domaine en 10 ans d'existence. Pas étonnant alors que les jeux du genre se multiplient, prenant exemple sur la proposition de ConcernedApe. Parmi les prochaines à paraître, Grave Seasons a déjà retenu l'attention du public et de la presse. Développé par Perfect Garbage, il détaille déjà son gameplay et ça fait très envie.

Grave Seasons plante les graines chez les joueurs

Un nouveau vent souffle sur le terrain des Stardew Valley-like. Depuis peu, les studios détournent l'ambiance douce et chaleureuse de ces jeux cosy pour un ton plus sombre, voire horrifique. Grave Seasons est de cette trempe et c'est justement ce qui fait son charme. S'il promet une nouvelle expérience de vie à la ferme, avec les tâches d'entretien que cela implique, il propose également une dynamique plus sinistre.

En effet, Grave Seasons n'est pas qu'un jeu de ferme. Sorte de thriller vidéoludique, il prend place à Ashenridge, un village saisi d'une vague de meurtres surnaturelles. La dernière présentation de gameplay partagée par Perfect Garbage et l'éditeur Blumhouse donne un aperçu des mécaniques du jeu. Celui-ci proposera une vraie expérience à la Stardew Valley dans laquelle planter des cultures, chercher des ressources et crafter des objets, mais aussi une dimension d'enquête nous invitant à prendre les devants pour empêcher les meurtres et démasquer le coupable.

Sur ce dernier point, Grave Seasons prend des airs de jeu de détective. Préparez-vous à vous infiltrer dans des endroits secrets et mener l'enquête auprès des habitants d'Ashenridge. Tout comme dans Stardew Valley, l'aspect social y sera très prégnant. Non seulement il s'agira de nouer des relations avec les uns et les autres, mais aussi d'analyser leurs comportements. Vos amitiés, vos romances même, pourraient vous surprendre. Qui sait... vous pourriez tomber amoureux du meurtrier.

Grave Seasons sortira officiellement le 14 août 2026. Vous pourrez vous le procurer sur Nintendo Switch (rétrocompatible sur Switch 2), PS5, Xbox Series X|S et PC.