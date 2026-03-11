Tandis que Stardew Valley continue tranquillement son petit bonhomme de chemin au gré des mises à jour et des nouvelles versions, ses concurrents, eux, se multiplient le temps de le dire. En effet, le succès du titre de ConcernedApe, aujourd’hui écoulé à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde, est loin d’être passé inaperçu auprès des créateurs, qui sont nombreux à vouloir tenter leur chance. Et l’un de ses concurrents les plus prometteurs, Grave Seasons, a récemment fait une grande annonce pour ceux qui l’attendent.

Grave Seasons précise sa fenêtre de sortie

Faisant partie du line-up présenté à l’Indie World la semaine dernière, le Stardew Valley-like de Perfect Garbage a en effet confirmé sa sortie pour l’été 2026, sur Nintendo Switch bien sûr, mais également sur PlayStation, Xbox et PC. Pour l’occasion, quelques images de gameplay supplémentaires ont alors été présentés par le studio, qui nous prépare avec Grave Seasons un nouveau jeu cosy au twist inattendu. Car loin de se limiter à une simple simulation agricole, il proposera aussi aux joueurs de mener l’enquête… pour débusquer un tueur en série.

Et c’est loin d’être la seule spécificité du ce futur concurrent à Stardew Valley. Car si l’un des objectifs principaux du jeu sera notamment de trouver la personne responsable des meurtres dans la ville d’Ashenridge, c’est aussi parce que cela vient mettre en péril la tranquillité de notre personnage, lui-même évadé de prison. Entre deux sessions de pêche, de cultivation et de ventes de marchandises, Grave Seasons nous invitera donc à chercher des indices pour découvrir la sombre vérité derrière toute cette histoire macabre.

Pour ce faire, il faudra alors notamment nouer des relations avec les habitants de la ville, en accomplissant des quêtes ou des actions pour gagner leur confiance, mais aussi fabriquer de précieux objets destinés à protéger la prochaine victime potentielle du tueur. En sachant que tout cela influencera le déroulement de l’histoire de Grave Seasons, qui nous réserve sans aucun doute bien des surprises. « Et oui, vous pouvez même entretenir une relation amoureuse avec l’assassin », annoncent par exemple les créateurs du jeu. Voilà qui s'annonce très prometteur.

Source : Blumhouse