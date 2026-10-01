C’est l’un des jeux les plus attendus des fans de Stardew Valley et il avait une fenêtre de sortie parfaite pour l’automne. Son studio vient enfin d’annoncer la date de sortie définitive du jeu, mais ce n’est pas celle que les joueurs attendaient.

Depuis le succès phénoménal de Stardew Valley, les simulations de ferme cosy ne manquent pas. Mais rares sont celles qui tendent vers quelque chose de vraiment original. Grave Seasons a justement décidé de mettre un peu de sang et de meurtre dans les récoltes, puisque le jeu édité par Blumhouse Games mélangera agriculture, relations sociales et enquête policière pour dénicher le tueur en série qui se cache parmi les habitants. L’attrait de la nouveauté fait que le jeu cosy est dans le radar de nombreux fans de Stardew Valley, qui attendaient impatiemment l’annonce de sa date de sortie, initialement prévue en 2026. Sauf qu’il lui faudra un peu plus de temps pour éclore. Grave Seasons sortira finalement le 9 mars 2027 sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC, avec une disponibilité day one sur le Game Pass.

L’annonce s’est forcément accompagnée de quelques moues chagrinées. Beaucoup de joueuses et de joueurs espéraient en effet que le jeu de Perfect Garbage tienne sa fenêtre de sortie initialement prévue pour cet automne tant elle était parfaite. L’ambiance spooky de ce Stardew Valley-like arrivera finalement au début du printemps. Il n’empêche que nombreux sont les enquêteurs en herbe qui sont déjà prêts à s’installer à Ashenridge. Le studio revendique en effet 750 000 listes de souhaits sur Steam. Grave Seasons nous emmènera donc dans une petite bourgade en apparence idyllique, mais dans laquelle notre personnage, fraîchement évadé de prison, viendra s’installer.

Bande-annonce en anglais.

Comme le veut la tradition des Stardew Valley-like, nous nous retrouverons rapidement avec une parcelle de terre à entretenir et cultiver, avant d’aller pêcher, miner, vendre ses productions et sympathiser avec les habitants. La planque parfaite pour un fugitif en somme, jusqu’à ce que les habitants commencent à mourir de la main d’un tueur en série. Et c’est bien là tout le piquant de Grave Seasons. Le meurtrier est choisi aléatoirement en début de partie et même votre dulcinée pourrait être le coupable.

En parallèle de la gestion de la ferme, il nous faudra alors enquêter sur ces meurtres, récolter des indices et, surtout, apprendre à connaître les différents villageois pour identifier ce tueur en série surnaturel qui se cache parmi eux. Chaque choix pourra alors influencer le déroulement de l’histoire et les relations devraient ainsi tenir une place bien plus importante que dans Stardew Valley, par exemple. Même s’il sortira finalement en décalage avec la période qui lui sied le plus, Grave Seasons a en tout cas tous les arguments pour sortir du lot. Reste désormais à patienter jusqu’au 9 mars 2027 pour mener l’enquête.

Source : Blumhouse Games