Le très attendu Grave Seasons dévoile de nouvelles fonctionnalités qui vont plaire aux fans de Stardew Valley. La sortie approche maintenant à grands pas.

Les jeux dans la veine de Stardew Valley continuent de fleurir, en particulier cette année. Prochaine itération dans le genre des cosy farming sim, Grave Seasons sortira le 14 août 2026. Alors que la date est presque arrivée, les développeurs dévoilent encore certaines subtilités du gameplay et autant vous dire que ça devrait plaire aux amateurs du genre.

Grave Seasons prêt à réinventer la formule de Stardew Valley ?

Perfect Garbage, le studio indépendant derrière Grave Seasons, a vraiment tenu à faire un jeu de simulation de ferme pertinent. C'est pourquoi il a accordé une grande attention aux activités agricoles, afin qu'elles soient les plus ergonomiques possibles, ce qui pourrait bien donner des idées à ConcernedApe pour le futur de Stardew Valley.

D'abord, on apprend que Grave Seasons mettra tout de suite à disposition un équipement complet pour prendre soin de vos cultures, si bien qu'on n'aura pas à économiser autant que possible dès le départ pour obtenir ses outils comme dans Stardew Valley. Ainsi, nous pourrons compter dès notre arrivée à Ashrendige sur :

Une pelle

Une pioche

Un arrosioir

Notre « fidèle » pied-de-biche

Bien sûr, ces outils pourront être améliorés au fil de l'aventure Grave Seasons. De manière générale, le système de culture s'annonce lui aussi très riche. Les fans de Stardew Valley ne seront pas dépaysés en retrouvant un cycle jour/nuit et surtout saisonnier, avec les 4 traditionnelles saisons. Ces dernières influenceront évidemment les plantations qui, quant à elles, se déclineront en plus de 45 types de graines.

Grave Seasons fait toutefois une concession sur le nombre de terrains différents par rapport à Stardew Valley. Alors que le jeu de ConcernedApe propose 7 modèles de fermes, Perfect Garbage ne prévoit ‘que’ 3 types de sols différents au lancement, chacun avec ses spécificités :

Parcelles classiques , avec le plus de polyvalence

, avec le plus de polyvalence Terrain aride , pour des cultures très précises

, pour des cultures très précises Terrain humide, pour des cultures qui nécessiteront moins d'arrosage

© Blumhouse Games / Perfect Garbage.

La grille, le grand atout de ce Stardew Valley-like

Là où Grave Seasons se différencie vraiment de Stardew Valley dans sa mise en pratique, ce serait finalement la grille. Le jeu propose une vue en 2D isométrique, ce qui a conduit Perfect Garbage à créer une surface d'interaction adaptée à cette perspective. Les développeurs ont ainsi mis en place un double système de grilles.

La première grille de Grave Seasons n'est visible que sur les zones agricoles. C'est avec ses cases que le joueur peut interagir, par exemple pour planter ou arroser ses graines. La seconde grille, elle, est invisible. En fait, elle couvre toute la map du jeu. En somme, c'est grâce à elle que le joueur se déplace et peut interagir avec les objets du monde et les autres personnages, pour conduire plus naturellement aux différentes actions. À voir comment cette approche parlera aux habitués de Stardew Valley, mais ça semble prometteur.

Quand sortira Grave Seasons et sur quelles plateformes ?

Alors que les fans de Stardew Valley attendent toujours la version 1.7, ils pourront s'occuper bientôt avec le jeu de Perfect Garbage. Grave Seasons sortira le 14 août 2026, sur plusieurs plateformes :

Nintendo Switch

PS5

XBOX Series X|S (avec disponibilité day one dans le Game Pass)

PC