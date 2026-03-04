Chaque génération de console PlayStation a eu droit à un ou plusieurs épisodes de l'emblématique simulation automobile de Polyphony Digital qu'est Gran Turismo. Le septième épisode, le dernier en date sorti en 2022, a quant à lui eu droit à une sortie à cheval entre la PS4 et la PS5. Celui-ci avait globalement su convaincre son public, à l'exception d'un système de progression coupé à un modèle économique qui a un temps fait polémique. Quatre ans plus tard, du goudron a heureusement coulé sur les routes, mais les fans se languissent désormais d'une nouvelle virée en voiture, et le studio derrière la célèbre franchise l'a bien compris.

Polyphony Digital de retour au garage pour la suite de la course Gran Turismo

Après bientôt 30 ans de bons et loyaux services, la « véritable simulation automobile », comme aime s'en vanter Gran Turismo, a globalement bien rempli sa mission au fil des années. Il s'agit certainement d'une des franchises les plus emblématiques et historiques de PlayStation, et on imagine difficilement une console du géant japonais sans son épisode. En attendant de voir quand sortira justement la PS6, Polyphony Digital a partagé une réjouissante nouvelle récemment, puisque le studio recrute pour le prochain jeu de la franchise.

Plus précisément, le studio recrute activement pour un nouveau jeu Gran Turismo, avec actuellement 18 offres d'emploi, dont certaines potentiellement encore à pourvoir. L'une de ces offres d'emploi indique : « Cela fait 25 ans que Gran Turismo existe. Si nous avons pu continuer, c'est avant tout grâce aux joueurs. C'est la preuve que notre travail acharné a trouvé un écho favorable. Nous sommes fiers d'avoir concrétisé autant que possible les idées du futur grâce à l'art et à la technologie. Mais cela ne suffit pas toujours pour offrir la meilleure expérience possible aux joueurs… Nous voulons façonner l'avenir avec l'art et la technologie. À vous qui avez une soif insatiable de création : nous avons hâte de découvrir votre passion, votre technologie et vos idées ».

Parmi les offres d'emploi pour un nouveau jeu Gran Turismo, on retrouve des positions comme artiste ou encore testeur. Mais qui dit qu'une nouvelle phase de recrutement débute à peine tend à indiquer qu'il faudra probablement attendre plusieurs années avant de voir arriver ce qui se place très certainement comme Gran Turismo 8. Rendez-vous au lancement de la PS6, prétendument prévu courant 2028/2029 ? L'avenir nous le dira.

© Polyphony Digital/Sony Interactive Entertainment

Source : Polyphony Digital