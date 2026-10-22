PlayStation gâte les fans de Gran Turismo pour célébrer dignement les 30 ans de la licence. Voici comment précommander la manette collector à l'effigie de la la franchise.

Ce mois-ci, Polyphony Digital a sorti le grand jeu. Pour célébrer les 30 ans de la licence, le studio japonais a déployé la plus grande mise à jour de Gran Turismo 7 à ce jour. Mais pour fêter dignement cet anniversaire symbolique, PlayStation a tenu à proposer aux fidèles de la licence et aux collectionneurs une manette PS5 aux couleurs de la saga.

Une manette collector pour Gran Turismo

30 ans ça se fête. Depuis trois décennies maintenant, la licence est devenue une référence incontournable au fil des années auprès des amateurs de conduite et de belles mécaniques. Pour célébrer l’événement, PlayStation a ainsi annoncé une manette collector de Gran Turismo pour que les pilotes en herbe puissent déclarer leur amour à la franchise lorsqu’ils ne sont pas au volant. Une annonce qui a ravi les intéressés, prêts à faire la course pour atteindre la ligne d’arrivée et précommander leur précieux avant qu’elle soit en rupture de stock. Les précommandes sont désormais ouvertes, voici où la manette PS5 de Gran Turismo est encore disponible :

Pour mémoire, la DualSense Gran Turismo arbore des bandes de course au milieu du pavé tactile, plusieurs écussons, une plaque avant texturée façon fibre de carbone et le logo du 30e anniversaire. Une occasion de célébrer « le voyage que nous avons partagé ensemble, et je suis profondément reconnaissant envers celles et ceux dont la passion continue de nous inspirer », avait indiqué Kazunori Yamauchi, PDG de Polyphony Digital.