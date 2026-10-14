PlayStation a décidé de gâter les fans de Gran Turismo à l’occasion du 30e anniversaire de la licence. En plus d’une mise à jour majeure pour GT7, les joueurs pourront poser leurs mains sur un objet de collection.

En marge du déploiement de la première partie de la grande mise à jour Spec IV de Gran Turismo 7, PlayStation annonce une nouvelle DualSense en édition limitée aux couleurs de sa célèbre simulation automobile. Voici tout ce qu’il faut retenir de cette première manette PS5 de Gran Turismo.

Une DualSense collector pour Gran Turismo

30 ans au compteur et touche le pied au plancher. Pour fêter cet anniversaire symbolique, PlayStation ne pouvait pas passer à côté de l’événement sans commercialiser une nouvelle manette PS5 à l’effigie de la licence, devenue une référence incontournable au fil des années auprès des amateurs de belles mécaniques et de conduite. De quoi satisfaire les collectionneurs qui, quand ils ne seront pas au volant d’une voiture ou sur leur matos de racing sim, pourront retrouver toutes les couleurs de Gran Turismo.

La DualSense arbore en effet des bandes de course au milieu du pavé tactile, ainsi que plusieurs écussons, le logo du 30e anniversaire et une plaque avant texturée façon fibre de carbone. Un objet commémoratif avant tout qui « célèbre le voyage que nous avons partagé ensemble, et je suis profondément reconnaissant envers celles et ceux dont la passion continue de nous inspirer », selon Kazunori Yamauchi, PDG de Polyphony Digital.

Quand sortira la manette Gran Turismo et à quel prix ?

La manette PS5 de Gran Turismo sera proposée au prix conseillé de 84,99€ et en quantité limitée. Les places sur la grille de départ risquent donc d’être convoitées et, comme toujours, le rendez-vous sera d’abord donné sur la boutique officielle de PlayStation, avec l’ouverture des précommandes calée au 22 octobre 2026 à 10h, heure locale. Elle sera ensuite proposée chez les revendeurs participants, avec une sortie mondiale prévue pour le 10 décembre. Le cadeau de Noël parfait pour un fan de Gran Turismo, en somme.

La mise à jour Spec IV de GT7 arrive pour fêter les 30 ans de la saga

Pour mémoire, cette annonce accompagne l’arrivée de la première partie de la mise à jour Spec IV de Gran Turismo 7, qui ajoutera notamment 6 voitures inédites et gratuites. Voici en résumé ce qu'elle apportera :

6 nouvelles voitures (Citroën 2 CV 6 Charleston ‘86, Ferrari F355 Berlinetta ‘94, Honda Civic Si Group A ‘87, Honda Step WGN Spada Premium Line ‘23, Mazda RX-Vision GT3 Evo ‘26 et Xiaomi Vision Gran Turismo)

Ajout du circuit SUGO International Racing Course (Japon)

Nouvelle cinématique d’intro

Section « Vintage » dans Brand Central

Car Concierge (réservé à ceux qui ont vu la fin du jeu)

Mode « Experience » (défis de conduite propres à chaque marque)

Car Viewer dans le garage

Niveau de collectionneur max relevé de 70 à 90

3 nouveaux menus au Café (n° 55 à 57)

6 nouvelles épreuves en World Circuit

2 nouveaux lieux dans Scapes (Angeles Crest Highway et Sportsland SUGO)

Source : PS Blog