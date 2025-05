Depuis son départ de chez PlayStation, où il a travaillé pendant plus de trente ans, Shuhei Yoshida a la langue bien pendue. Ces derniers mois, l’ex-président des PlayStation Indies, qui fut aussi à la tête des PlayStation Studios entre 2008 et 2019, a en effet multiplié les apparitions au sein de différents médias, où il se livre alors à de nombreuses révélations sur les coulisses de l’industrie. L’occasion pour nous d’apprendre tout un tas d’anecdotes croustillantes, à l’instar de la fois où il a sauvé Gran Turismo d’un crash potentiel.

Quand Shuhei Yoshida a sauvé Gran Turismo du crash

Interrogé par PlayStation Inside à propos des moments de sa carrière dont il est le plus fier, l’homme d’affaires s’est en effet remémoré cette histoire dont il n’avait jamais parlé publiquement avant aujourd’hui. « C’était aux débuts de la première PlayStation, et Kazunori Yamauchi travaillait sur le tout premier Gran Turismo » se souvient-il. « Vous vous souvenez que sur la jaquette, il y avait écrit que le jeu était le ‘real driving simulator’ ? […] Pour tout vous dire, il était vraiment très sérieux quand il parlait de simulation ! (rires) » poursuit Yoshida.

« C’était extrêmement poussé et peut-être trop. Mais au début Yamauchi n’a pas pris mon retour comme argent comptant » explique-t-il alors après avoir révélé qu’il a été l’un des premiers à jouer au titre. Il ajoute ensuite : « Il a donc réuni une trentaine de consommateurs pour tester le jeu. Et comme je m’y attendais, tous se crashaient sans exception au premier virage tellement la jouabilité était difficile. J’étais alors au fond de la salle avec Yamauchi, et à ce moment il s’est retourné vers moi et il m’a dit que j’avais eu raison ».

Shuhei Yoshida.

Changement de trajectoire

À l’issue de cette phase de playtest, le créateur de Gran Turismo a donc décidé de retravailler sa copie et d’arrondir les angles pour assouplir le gameplay du jeu. Et c’est ainsi qu’est né le titre que l’on connait aujourd’hui, celui-là même qui a ensuite débouché sur une véritable franchise dont le succès continue de briller près de trente ans plus tard. « D’une certaine manière, j’aime bien penser que j’ai sauvé en partie et à mon niveau le destin de Gran Turismo, et que j’ai, pour une petite part, participé à son succès ! » s’amuse alors Yoshida.

Source : PlayStation Inside