Les jeux de courses peuvent rapidement devenir des titres de niches. Les plus réalistes sont en effet susceptibles de devenir rapidement complexes. Mais il y a des franchises qui sont parvenues à s'ouvrir à un public plus large. Les joueurs qui aiment particulièrement la conduite arcade connaissent probablement les Need For Speed. Les possesseurs de Xbox, eux, sont sûrement plus fans des Forza Horizon. Souvent considérés comme les meilleurs jeux de course grand public, ils ont néanmoins un concurrent de taille. On parle évidemment de Gran Turismo qui, pour sa part, a fait les beaux jours de PlayStation.

Gran Turismo nous réserve encore des surprises

Si vous doutiez de la popularité de Gran Turismo, sachez que les jeux de la franchise s'étaient écoulés à plus de 90 millions d'exemplaires au total, au mois de décembre 2022. C'est également plus tôt cette année là qu'a vu le jour Gran Turismo 7. Dernier opus en date de la série, le titre a globalement rencontré un gros succès commercial et critique. Malgré certaines polémiques, Polyphony Digital s'est depuis rattrapé. Le studio proposera notamment de nouvelles voitures gratuites prochainement.

Mais c'est un opus bien plus vieux qui fait parler de lui depuis hier : Gran Turismo 4. Initialement sorti au Japon en décembre 2004, il est arrivé en Europe en mars 2005. Cela fait donc 18 ans que les possesseurs de PS2 ont pu poser leurs mains dessus. Et pourtant, ce n'est que fin mars 2023, qu'un joueur a découvert un énorme secret. Un internaute du nom de Nenkai a en effet publié plusieurs tweets, dans lesquels il révèle l'existence de cheat codes encore jamais découverts sur Gran Turismo 4 !

Tant d'années et ce jeu réserve encore des surprises : GT4 possède réellement des cheat codes

Des cheat codes très utiles

Vendu à prés de 12 millions d'exemplaires, Gran Turismo 4 fait partie des épisodes très appréciés de la série. Pour autant, il est loin d'être facile. Avec plus de 700 voitures et 51 circuits, ainsi que l'ensemble des permis et autres défis à relever, il peut-être très long et difficile à terminer à 100%. On saluera donc Nenkai, ce joueur qui a découvert quatre cheat codes inédits. Et le mieux, c'est qu'ils impactent significativement la progression du joueur. Comme à la bonne époque, ils fonctionnent à base de combinaison de touches sur la manette. Nostalgie, quand tu nous tiens... On vous laisse les découvrir ci-dessous :

Pour obtenir 10 millions de crédits :

Select, gauche, droite, droite, bas, haut, haut, gauche, bas, haut, droite, gauche, bas, L1, R1, Select

Passer un permis :

Select, R1, Select, R1, Select, L2, L2, R2, R2, L1, Select, Select

Obtenir la médaille d'or sur une épreuve spécifique de permis :

Select, Select, R1, R2, L2, L2, Select, L1, R1, Select, R2, L1, Select

Obtenir la médaille d'or sur n'importe quel événement :

Select, L1, haut, haut, Select, R1, bas, bas, Select, L2, Select, R2, Select

Et si vous prévoyez de vous relancer dans Gran Turismo 4, on a une bonne nouvelle. Il apparaît ainsi qu'utiliser ces codes de triche n'affecte en rien la progression. Seul prérequis : il faut que 365 jours se soient écoulés dans le calendrier interne du jeu. Des cheat codes, ça se mérite !