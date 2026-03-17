Polyphony Digital n'est pas un studio qui se livre à outrance. Il communique avec parcimonie sur ses projets en cours, accorde très peu d'interviews, et laisse ses jeux parler à sa place. Le studio a toujours mis un point d'honneur à pousser la technique de ses titres, Gran Turismo 7 en tête, et ses travaux ont notamment donné naissance à Sophy, son IA de course nouvelle génération. Après des offres d'emploi évocatrices, c'est un secret de polichinelle : les équipes commencent à se pencher sur Gran Turismo 8. Mais avant un huitième épisode, Polyphony Digital a dévoilé une nouvelle technologie construite pour bâtir les bases du futur de la licence.

C'est quoi NeuralPVS, la nouvelle technologie de Polyphony ?

C'est par le biais d'une présentation technique au CEDEC, la conférence annuelle des développeurs japonais, que le studio a dévoilé NeuralPVS, une technologie qui pourrait poser les bases du futur de Gran Turismo. Pour en comprendre les enjeux, un peu de contexte s'impose. Dans Gran Turismo 7, chaque circuit est composé de milliers d'objets, allant des tribunes, barrières, arbres en passant par les surfaces des pistes. Seule une fraction de ces éléments est visible, le reste étant caché ou hors champ, donc inutile à calculer. Gran Turismo 7 utilise alors un système préconçu pour éliminer ces éléments invisibles (culling) en établissant des listes de visibilité que le jeu consulte ensuite en temps réel.

Ce système fonctionne par zones, et les frontières entre chacune d'elles génèrent des transitions abruptes, des objets qui surgissent sans prévenir, et une prise en compte imparfaite du terrain, particulièrement visible sur des circuits ouverts comme Eiger Nordwand. C'est précisément ce que Polyphony Digital cherche à corriger avec NeuralPVS, que ce soit dans Gran Turismo 8 ou, si la technologie est prête à temps, dès le septième épisode. Avec NeuralPVS, au lieu de zones fixes, le système est entraîné à prédire quels objets doivent apparaître pour n'importe quelle position exacte de la caméra. Concrètement, cela se traduit par un champ de visibilité continu, sans ruptures abruptes, avec une meilleure exploitation des reliefs naturels du terrain.



Gran Turismo 7 avec et sans NeuralPVS ©GTPlanet

Qu'est-ce que cela signifie pour Gran Turismo 8 ?

Les premiers résultats présentés au CEDEC parlent d'eux-mêmes. Sur le circuit Grand Valley, les benchmarks PS5 montrent un temps de calcul réduit de 4,55 ms à 4,25 ms, soit plus d'une demi-milliseconde gagnée sur les scènes les plus chargées, ce qui n'est pas anodin dans un jeu à 60 fps. En d'autres termes, si NeuralPVS est implémenté dès Gran Turismo 7 cela pourrait se traduire par des calculs plus rapides, des temps de chargement réduits et une expérience globalement plus fluide. Polyphony Digital reste cependant prudent. NeuralPVS pourrait arriver sur l'épisode PS5 comme il pourrait attendre Gran Turismo 8.

Source : Polyphony Digital via GTPlanet