Après le succès critique et commercial de Gran Turismo 7, la question se posait déjà : quand arrivera le prochain épisode ? Polyphony Digital vient peut-être d’apporter un premier indice.

Polyphony Digital, le studio à l’origine de la saga Gran Turismo, a officiellement lancé une nouvelle campagne de recrutement. Plus de 25 ans après la sortie du premier épisode, la célèbre licence de simulation automobile continue de tracer sa route, et son avenir se dessine déjà en coulisses. Beaucoup y voient déjà les premiers pas vers Gran Turismo 8.

Vers Gran Turismo 8 ?

L’annonce du jour ne laisse guère de doute : un nouveau Gran Turismo est en préparation. Le studio ne donne aucun détail sur le contenu du jeu ni sur la plateforme ciblée, mais l’ouverture de postes laisse entendre que la phase de développement entre dans une étape active.

Il est encore trop tôt pour affirmer qu’il s’agira bien de Gran Turismo 8, mais la logique veut que ce soit le prochain grand opus numéroté de la série. Les fans s’interrogent déjà : le titre sera-t-il pensé pour la PS5, ou bien fera-t-il partie de la future génération de consoles PlayStation ?

Une série culte qui dure depuis un quart de siècle

Depuis son lancement sur la première PlayStation, Gran Turismo s’est imposé comme une référence incontournable du jeu de course réaliste. Avec plus de 90 millions d’exemplaires écoulés à travers le monde, la série est devenue l’un des piliers du catalogue PlayStation et un symbole de l’alliance entre précision technique et passion automobile.

Ce succès, le studio le doit autant à ses équipes qu’à sa communauté. Dans son message, Polyphony Digital insiste sur l’importance des joueurs, considérés comme la véritable raison de cette longévité. L’accueil réservé au travail des développeurs serait, selon eux, la preuve que la formule continue de toucher juste.

Une ambition toujours intacte

Polyphony Digital se projette vers l’avenir en parlant de “créer le futur par l’art et la technologie”. Une formule qui traduit bien la philosophie de la licence : repousser les limites techniques tout en offrant une expérience fidèle à l’esprit de la course. Parfait pour Gran Turismo 8.

En rejoignant le studio, les futurs développeurs auront donc pour mission d’aller plus loin que ce qui a été accompli avec Gran Turismo 7. Pour Sony, qui possède Polyphony Digital à 100 %, il s’agit aussi de continuer à consolider une franchise historique au sein de son écosystème PlayStation.

Si les contours du projet restent flous, cette prise de parole confirme au moins une chose : Gran Turismo 8 est dans toutes les têtes, et les joueurs peuvent déjà commencer à rêver à la prochaine étape de ce voyage virtuel sur quatre roues.

Source : PlayStation