Après plus de quatre ans à s’affairer au suivi de GT7 et de ses mises à jour mensuelles, Polyphony Digital passe enfin à la vitesse supérieure pour Gran Turismo 8.

Quatre ans après la sortie de Gran Turismo 7, Polyphony Digital semble enfin prêt à passer à la vitesse supérieure. Le studio japonais accélère en effet son processus de recrutement pour la suite, Gran Turismo 8. Et certains postes ne laissent aucun doute sur les ambitions du prochain épisode, qui devrait pousser le curseur un peu plus loin, notamment pour la simulation des voitures.

Polyphony Digital passe à la vitesse supérieure pour Gran Turismo 8

Des programmeurs pour l’interface, l’IA des pilotes, les services en ligne ou encore le moteur de jeu, ce sont au total une quinzaine d’offres d’emploi qui ont été publiées sur le site officiel du développeur japonais. Et visiblement, Polyphony Digital ne compte pas simplement repeindre la carrosserie et gonfler le catalogue de voitures. Le studio semble en effet vouloir poursuivre ses efforts pour pousser plus loin la simulation automobile, pourtant déjà réputée pour son haut niveau de précision, en améliorant encore plus le moteur des voitures et leur comportement dans Gran Turismo 8. Le poste de Programmeur en simulation de véhicules aura justement pour mission d’« améliorer le moteur de simulation de la série Gran Turismo et de reproduire fidèlement les mécanismes propres à chaque voiture », peut-on lire sur le site officiel.

Une perspective qui a déjà de quoi enchanter les pilotes les plus aguerris et les maniaques de la trajectoire parfaite, qui resteront très certainement le cœur de cible de Gran Turismo 8. Mais Polyphony Digital semble également avoir à cœur d’ouvrir l’expérience à des profils moins expérimentés. Fin 2024, le studio japonais lançait en effet My First Gran Turismo, une expérience gratuite conçue pour se familiariser avec le gameplay de la série et d’apprendre à maîtriser ses subtilités à son rythme.

Plus tard dans l’année, PlayStation prévoit aussi de déployer deux grandes mises à jour de Gran Turismo 7, dont l’une ajoutera un mode Famille, qui permettra aux joueurs expérimentés et aux néophytes de faire crisser les pneus ensemble, quel que soit leur niveau respectif. En attendant que Polyphony Digital ne pourvoie tous les postes pour Gran Turismo 8 de la liste suivante, le studio japonais devrait poursuivre ses efforts en matière d'accessibilité pour élargir son audience sans pour autant renier l’essence de la série.

Liste des postes recherchés pour GT8

Ingénieur build

Ingénieur services en ligne

Développeur front-end

Programmeur jeu de course

Programmeur d'outils de pipeline

Application Programmer

Programmeur graphismes

Programmeur audio

Designer d'interface (UI)

Programmeur IA

Programmeur en simulation de véhicules

GT Explore Studio

Programmeur moteur de jeu

Infographiste 3D

Artiste technique

Source : Polyphony Digital