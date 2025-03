Le studio Polyphony Digital ne lâche rien sur le suivi de Gran Turismo 7. Il y a un mois, le dernier épisode de la simulation automobile a encore reçu une mise à jour de contenus gratuits avec, surprise (non), des véhicules supplémentaires. Cette fois, les joueuses et joueurs ont pu se mettre au volant un trio de bolides avec une Peugeot 205 GTI '88 (Cocorico), une Mercedes-Benz Unimog Type 411 '62 ainsi qu'une BMW Z4 3.0i '03. Trois nouvelles voitures gratuites additionnelles arrivent dans GT7 dès la semaine prochaine et les voici.

Les prochaines voitures gratuites de Gran Turismo 7

La mise à jour 1.56 de Gran Turismo 7 a donc ajouté trois nouvelles voitures gratuites, et d'autres contenus comme à chaque fois. Depuis ce patch de février 2025, les joueuses et joueurs ont accès au Menu supplémentaire n°44: Peugeot (niveau de collectionneur 36 et plus), à de nouveaux évènements pour trois circuits mondiaux (Sunday Cup Classic: Red Bull Ring Short Track, European Sunday Cup 400: Grand Valley – South Reverse, European FR Challenge 550: Autodrome Lago Maggiore – East) ainsi qu'à l'intégration de l'IA Sophy pour des pistes supplémentaires. A peine les prochains championnats annoncé, il est déjà temps de se tourner vers le prochain patch de Gran Turismo 7.

Comme à chaque fois, le créateur de la saga culte, Kazunori Yamauchi, a posté une image énigmatique sur son compte X pour teaser les prochaines voitures gratuites. Un petit jeu entre le concepteur et les fans qui consistent en une image en noir & blanc où les férus d'automobiles doivent deviner ce qui cache derrière les silhouettes. Une manière de créer un lien avec la communauté et de faire monter l'attente autour du prochain patch Gran Turismo 7. Généralement, cela a lieu quelques jours avant le déploiement de la mise à jour officielle, et c'est encore le cas aujourd'hui. Le créateur a en effet publié un post avec un nouveau cliché mystérieux et les mots suivants : « La mise à jour qui arrive la semaine prochaine ».

Quelles voitures gratuites dans la prochaine mise à jour de GT7 ?

Quels seront les futurs véhicules disponibles gratuitement dans Gran Turismo 7 ? Les enquêteurs des Internets ont encore frappé, même si la tâche est moins aisée que l’accoutumée. A la grande surprise de la communauté, l’Aston Martin Vantage de 2018 ferait enfin une arrivée très remarquée dans le jeu. Elle serait également accompagnée de ce qui semble être soit d’une Renault Kangoo ou d’une Nissan Kubistar (à gauche sur l’image) et de ce qui ressemble sans s’y méprendre à une Mazda CX-30.

Comme toujours, ce n’est qu’un bref aperçu de ce qui vous attend dans la future mise à jour de Gran Turismo 7, qui devrait se dévoiler en début de semaine prochaine. Polyphony ajoutera également des Scapes, menus et événements comme il en coutume. Si l’on suit le planning habituel du studio, alors ce prochain patch de GT7 devrait être déployé dans la matinée du jeudi 27 mars 2025.

Source : Kazunori Yamauchi.