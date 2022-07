Gran Turismo 7 passe en version 1.19. Comme chaque mois depuis que Polyphony Digital a calmé les polémiques autour de son jeu, le titre a le droit à une grosse mise à jour mensuelle. Et celle d’août a réservé une belle surprise aux pilotes en herbe.

Du contenu gratuit pour Gran Turismo 7 et une belle surprise

La nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 est arrivée. Depuis le 28 juillet, les joueurs peuvent découvrir du nouveau contenu gratuit et il y a de belles choses dans le lot. A commencer par le trio de voitures habituel. Il regroupe cette fois la Nissan Skyline Super Silhouette Group 5 ’84, l’une des plus emblématiques de cette série particulièrement appréciée des mordus de la course de l’époque, la Maserati A6GCS/53 Spyder ’54, une biplace sportive de toute beauté et la Porsche 918 Spyder ’13, une supersport hybride.

Si les nouveaux bolides ne manquent pas de charme, ce ne sont pas eux qui ont médusé les fans. La dernière update de GT7 ajoute en effet quelques autres bonus dont deux nouvelles destinations pour le mode photo « Scapes ». La première, plus classique, permet de garer son bolide à Dog Onsen, au Japon. La seconde en revanche est plus insolite : elle permet de visiter Tomica Town, une réplique du célèbre jouet japonais tout en modélisme. Les joueurs peuvent alors découvrir tous leurs bolides préférés de Gran Turismo 7 sous forme de miniatures et de maquettes. Évidemment, les pilotes en herbe en sont déjà complètement fans.