La nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 arrive. Sony et le créateur de la franchise teasent déjà son contenu et il n’y a aucune surprise cette fois.

La mise à jour de novembre 2022 de Gran Turismo 7 approche à grands pas. Comme chaque fin de mois, il est l’heure pour Kazunori Yamauchi d’y aller de son petit teasing habituel. Le créateur vient en effet de poster son habituelle image composée des ombres du prochain trio de voitures qui seront ajoutées avec l’update gratuite.

Une mise à jour Gran Turismo 7 pour les 25 ans de la licence

La série Gran Turismo fête ses 25 ans. Pour l’occasion, Polyphony Digital a concocté une mise à jour spéciale visant à célébrer cet événement. Si on est en droit de s’attendre à de belles surprises pour marquer le coup, le créateur de la franchise s’est pour l’instant contenté de teaser les trois prochains véhicules gratuits. Comme d’habitude, le site GTPlanet a déjà découvert les modèles avant l’heure. La prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 accueillerait en effet la Nissan Silvia S14 et la BMW M2 Coupé (F87), bien qu’il soit impossible de savoir s’il s’agit du modèle original ou de compétition.

La troisième voiture quant à elle serait la Ford Sierra RS Cosworth, qui pourrait arriver avec son modèle de base ou sa version améliorée RS500. Oui, encore une Sierra au grand dam de plusieurs fans. « Ça me rappelle les trois premières updates qui contenaient presque 50% de Suzukis » plaisante un joueur. Les pilotes en herbe espèrent tout de même un contenu plus quantitatif et qualitatif que les autres mises à jour. Avec ce simple teaser, impossible de dire si les développeurs prévoient en effet d’autres nouveautés au-delà des bolides. On peut prédire par avance de nouveaux panoramas et peut-être un circuit inédit comme d'habitude. Il faudra attendre l'arrivée de la nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 pour en avoir le cœur net. Elle devrait être déployée ce jeudi 24 novembre.