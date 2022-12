L’année pourrait se terminer en beauté pour Gran Turismo 7. Après un démarrage difficile ponctué de polémiques autour de son modèle économique, l’exclusivité PlayStation a su marquer le coup pour le 25e anniversaire de la licence. Polyphony Digital gardait cependant dans sa hôte une dernière surprise pour les joueurs.

5 nouvelles voitures dans Gran Turismo 7

La prochaine et dernière mise à jour de Gran Turismo 7 de l’année arrive. Ce sera visiblement Noël avant l’heure pour les pilotes en herbe. Pour ne pas changer, Kazunori Yamauchi, créateur de la série, y est allé de son teasing. Cette fois-ci ce n’est pas silhouette un trio de voitures, mais un quintet. Ce seront en effet 5 nouveaux véhicules qui seront ajoutés dans le courant de la semaine prochaine via le patch 1.27. En suivant le planning habituel, on peut dire sans trop se mouiller que l’update de GT7 sera déployée le jeudi 15 décembre.

Quelles sont ces cinq nouvelles voitures ? Comme d'habitude, les yeux de lynx de GTPlanet ont encore frappé. Le véhicule au centre a déjà été dévoilé puisqu’il s’agit de la Ferrari’s Vision Gran Turismo montrée lors des World Finals mais tout le monde ne pourra pas l’avoir. Il fallait en effet répondre à un quiz pour l’obtenir gratuitement dès le 15 décembre. Celles et ceux qui auraient loupé l’occasion devront attendre qu’elle puisse être débloquée dans Gran Turismo 7 contre quelques crédits. Quant aux autres, il semblerait que Polyphony Digital se prépare à signer le retour d’un favori des fans : la Toyota Celica ST205 grande absente de GT Sport.

Pour le reste, les développeurs vont visiblement ajouter trois bolides très réclamés. La Bugatti Chiron, l’une des voitures les plus rapides au monde, l’Alfa Romeo Giulia GTAm un bolide de haute volée et enfin la très attendue Chevrolet Corvette de la génération C8. On rappelle que ce teasing ne concerne que les voitures prochainement ajoutées. Le reste du contenu sera dévoilé lors du déploiement de la mise à jour 1.27. On devrait cependant retrouver plusieurs Landscapes et au moins un nouveau circuit. Quelques surprises ne sont pas exclues, Polyphony Digital ayant enfin ajouté une fonctionnalité très attendue la dernière fois.