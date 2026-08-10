Il faut le dire, au beau milieu d’une stratégie de jeux services pour l’instant loin d’être mirobolante, PlayStation peut tout de même se targuer d’avoir eu de belles réussites ici et là. On pense par exemple notamment à un titre comme Helldivers 2, sorti en 2024, mais également à un Gran Turismo 7 qui, sans que cela ne paraisse, tient toujours parfaitement la route depuis 2022. Car même quatre ans après sa sortie, le jeu de course de Polyphony Digital continue régulièrement de se mettre à jour, et quatre nouvelles voitures arrivent d’ailleurs dès cette semaine.

Quatre nouvelles voitures « niches » teasées pour Gran Turismo 7

C’est en effet ce qu’a annoncé Kazunori Yamauchi, producteur de la franchise, sur ses réseaux sociaux hier ; avec sa traditionnelle image de teasing se contentant pour le moment d’en révéler la silhouette. Mais parce que Gran Turismo 7 est un vrai jeu de passionnés, il n’aura pas fallu attendre bien longtemps avant que les premières théories n’émergent à leur sujet. Et si celles-ci se vérifient, Polyphony Digital risque bien de faire de nombreux heureux dans la communauté, puisqu’il serait alors question des véhicules suivants :

La Hyundai Ioniq 6 N , une voiture électronique coréenne

, une voiture électronique coréenne La Caterham Seven , une voiture de sport anglaise

, une voiture de sport anglaise Une Toyota Mark II Tourer V , une voiture japonaise

, une voiture japonaise La Toyota Chaser Tourer V, une autre voiture japonaise

Notons que si la présence de ces dernières se vérifie, cela marquera alors non seulement le retour de la marque Caterham dans Gran Turismo 7 après son apparition dans les épisodes 4, 5 et 6 ; mais aussi et surtout de la Chaser Tourer V, dont la dernière apparition remonte quant à elle à Gran Turismo 2 en 2000. Et sachant que Yamauchi en parle comme de « voitures un peu niches », cela serait assurément un bel ajout pour tous les passionnés d’automobile. Réponse plus tard dans la semaine, aucune date précise n’ayant encore été donnée par le créateur.

La liste des derniers véhicules arrivés dans le jeu

En attendant, rappelons qu’avec sa dernière mise à jour du 11 juin 2026, Gran Turismo 7 avait accueilli un certain nombre de nouveautés au travers de son patch 1.70, lancé à l’occasion des 24 Heures du Mans. Outre l’arrivée de circuits inédits et de quelques fonctionnalités supplémentaires, il était alors plus précisément question de cinq nouveaux véhicules, à savoir :

La BMW M Hybrid V8 ‘25

La Ferrari 499 ‘23

Une Peugeot 9X8 ‘25

La Porsche 963 ‘24

La Porsche 911 Turbo S Safety Car (992)

Source : Polyphony Digital