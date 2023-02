Polyphony Digital continue d’améliorer Gran Turismo 7 au fil des mises à jour. Après un lancement douloureux en mars 2022 terni par un système économique appelant au grind excessif, le studio a su rattraper ses erreurs et corriger le tir avec tout un tas de contenus et même des fonctionnalités réclamées. Tous les mois, les joueurs peuvent alors mettre la main sur de nouveaux véhicules, à l’exception de janvier 2023 où aucun patch n’a été déployé. Alors quand Sony annonce que l’update de février fera la part belle à la version PSVR 2 une question persiste : y aura-t-il des nouveautés pour tout le monde ?

Quatre nouvelles voitures pour Gran Turismo 7

La prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 approche à grands pas. Dès ce mardi 21 février 2023, les fans de la simulation auto de PlayStation pourront préparer son arrivée sur le PSVR 2. L’update s’axera en effet sur la compatibilité avec le nouveau casque en réalité virtuelle et l’ajout d’un mode Showroom VR permettant d’admirer ses voitures et leur intérieur comme si on y était. Néanmoins, le commun des mortels, qui n’a pas eu de patch depuis décembre, s’interrogeait sur la présence éventuelle de nouveaux contenus pour celles et ceux qui se cantonneraient à leur PS5. Kazunori Yamauchi, créateur de la licence, apporte une réponse avec son désormais immanquable teasing à base de silhouettes des prochaines voitures ajoutées.

Avec la mise à jour 1.29 de Gran Turismo 7, ce sera pas un trio de véhicules qui arrivera mais bien un quatuor. Comme d'habitude les yeux de lynx de GTPlanet ont d’ores et déjà identifié trois d’entre eux. La silhouette en haut de l’image cacherait la Citroën DS qui pourrait arriver dans une version post-facelift de 1965, donc ce serait soit une DS19 ou une DS21. A gauche, les fans hésitent entre l'AAR Eagle Indy Car, grande gagnante du trophée Gran Turismo 2018 de Pebble Beach et la Honda RA272, première voiture japonaise à gagner une course de F1. Plus simple à identifier, celle de droite serait une grande classique : la Porsche 911, probablement dans sa version Carrera 2.7 RS ou une variante proche comme la M471 RS Lightweight ou la 2.8 RSR. Le mystère reste néanmoins entier pour celle du milieu qui donne plus de fil à retordre.

Une mise à jour axée sur le PSVR 2

Rendez-vous mardi prochain pour découvrir quel sera réellement ce quatuor. Comme d'habitude, la mise à jour 1.29 devrait s’accompagner de nouvelles pistes et de landscapes inédits pour photographier ce nouveau roster. On notera par ailleurs l’emploi du pluriel dans le message de Yamauchi, qui tease bien « des mises à jour » laissant entendre qu’il y en aura finalement plusieurs. Une chose est certaine, l’update 1.29 mettra l’accent sur le PSVR 2. On rappelle que Gran Turismo 7 et l’ensemble de son contenu seront entièrement jouables sur le casque en réalité virtuelle, à l’exception du mode à deux joueurs en écran splitté.

Une fonctionnalité exclusive fera également son apparition : le Showroom RV, qui permettra d’admirer sa collection en « ultra haute définition » et dans des lieux toujours plus dépaysants. La version PSVR 2 de Gran Turismo tirera évidemment partie de la nouvelle technologie du hardware, dont le HDR, l’eye-tracking ou encore l’audio 3D. De quoi promettre une expérience toujours plus immersive.