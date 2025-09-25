Cette semaine, Gran Turismo 7 est à l’honneur chez PlayStation. Alors que le jeu de course vient tout juste de lancer sa mise à jour mensuelle introduisant une série de nouveaux véhicules et événements supplémentaires, il a également eu droit à un petit coup de projecteur lors du dernier State of Play, où nous avons notamment appris que la série avait officiellement franchi la barre des 100 millions d’exemplaires vendus à travers le monde. Pour l’occasion, Kazunori Yamauchi, producteur de Gran Turismo, nous a ainsi réservé une très belle surprise.

Gran Turismo 7 continuera bientôt sa route avec SPEC 3

En effet, afin de célébrer ce nouveau palier comme il se doit, Gran Turismo 7 va prochainement accueillir ce qui a été présenté comme « la mise à jour la plus colossale du jeu jusqu’à présent » : SPEC 3. Annoncée pour le mois de décembre 2025, celle-ci introduira de nouveaux contenus et autres fonctionnalités, parmi lesquels deux circuits de F1 totalement inédits, huit véhicules supplémentaires, une nouvelle expérience de circuit, une fonction d’enregistrement de données, et bien plus encore.

« SPEC 3 marque le début d’un nouveau chapitre dans l’expérience de Gran Turismo » nous dit-on alors, sans plus de précision pour le moment. Car c’est malheureusement tout ce dont il va falloir se contenter pour l’instant, le State of Play n’ayant pas révélé plus de détails sur cette future mise à jour de Gran Turismo 7. Cela dit, nous n’aurons pas non plus à attendre trop longtemps avant d’en savoir plus, puisque le mois de décembre risque sans aucun doute d’arriver plus vite qu’on ne l’imagine.

La dernière mise à jour est disponible

D’ici là, les amateurs de course auront toutefois de quoi s’occuper avec les mises à jour mensuelles de Gran Turismo 7. Pour rappel, la dernière en date, déployée plus tôt cette semaine, a notamment marqué l’introduction de deux nouveaux SUV dans le garage, avec la Toyota RAV4 Adventure 2020 et la Toyota Land Cruiser FJ40V de 1974. Les amateurs de conduite plus sportive, eux, peuvent profiter d’une Hyundai Elantra N 2023 et d’une Mazda Spirit Racing Roadster 12R 2025, tandis que le futur s’est également invité dans le titre avec l’Open Corsa GSE Vision Gran Turismo.