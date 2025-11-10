Pour la première fois, les Gran Turismo World Series ont fait escale ce week-end à Los Angeles. À cette occasion, les habitants de la métropole californienne ont pu prendre part au GT Fan Fest. Un rendez-vous communautaire rassemblant les passionnés du jeu et les adeptes de la simulation automobile. Soucieuse d’associer le grand public à la fête, Polyphony Digital a aussi profité de l’événement pour dévoiler un aperçu de la prochaine mise à jour gratuite de Gran Turismo 7. Une annonce qui a suffi à enthousiasmer les joueurs les plus fidèles et les inconditionnels de la licence.

La prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 continue de se dévoiler

Et pour cause. La mise à jour de décembre de GT7 marquera le grand retour d’un modèle disparu de la circulation depuis 25 ans. Après plus de deux décennies d’absence, la Renault Espace F1, véhicule mythique pour les fidèles de la franchise, fera en effet de nouveau rugir son moteur virtuel le mois prochain. Apparue pour la première et dernière fois dans Gran Turismo 2, cette création atypique née de la collaboration entre Renault et Matra s’était imposée comme l’un des modèles les plus emblématiques de la série. Les fans de de la première heure réclamaient depuis longtemps son retour. D’autant que des rumeurs circulaient à son sujet depuis un an. Cette fois, c’est donc officiel. Le véhicule choyé par la communauté fera donc partie de la mise à jour majeure Spec III de Gran Turismo 7.

La Renault Espace F1 bientôt de retour dans Gran Turismo 7 ©Sony

Les joueurs pourront ainsi la tester sur le circuit de Yas Marina d’Abou Dabi, l’une des nouvelles pistes qui sera intégrée au jeu. Autre ajout dévoilé lors de la compétition de ce weekend, la Polestar 5, issue de la marque suédoise initialement spécialisée dans la préparation de véhicules Volvo, qui fera ainsi ses débuts dans la franchise. Cette mise à jour Spec III de Gran Turismo 7 s’annonce alors particulièrement riche. Huit nouvelles voitures rejoindront le garage, deux circuits (Yas Marina et Gilles-Villeneuve) seront ajoutés, de nouvelles cinématiques d’introduction, des Scapes, menus et défis hebdomadaires feront également leur apparition. Sans oublier une augmentation de la limite de niveau de collectionneur, l’introduction de pneus Dunlop et un tout nouvel enregistreur de données. La date de déploiement précise de cette mise à jour de Gran Turismo 7 est pour l’heure encore tenue secrète.

Source : Polyphony Digital