Plus le temps passe, plus les informations sur Gran Turismo 7 s'accumulent, et si on a pu avoir des bonnes surprises en découvrant la direction prise par Polyphony Digital, certains détails techniques sont plus compliqués. C'est particulièrement le cas de l'espace disque qui va être demandé pour le jeu. Si plus personne ne soulève un sourcil en voyant des titres qui occupent plus de 80Go, cela est quand même un peu plus compliqué pour les joueurs PS5 qui ne disposent que d'un SSD à la capacité réduite sur leur machine (660Go pour une machine formatée).

Il va donc soit falloir faire de la place, soit investir dans un SSD M.2 PCIe 4.0 pour pouvoir installer le nouveau jeu de Kazunori Yamauchi sur votre machine. En effet, en janvier, on avait pu découvrir que Gran Turismo 7 allait demander 90 Go d'espace disque, mais il semble que ce chiffre ait été issu d'estimations un peu trop optimistes. Le site officiel de PlayStation a été mis à jour, et on y découvre que le titre demandera "au minimum" 110 Go d'espace libre.

Gran Turismo 7 : le poids-lourd de la course ?

Oui, vous avez bien lu, c'est un chiffre conséquent, tellement d'ailleurs que la version physique PS4 de Gran Turismo 7 contiendra deux Blu-Ray ! Ce n'est pas une nouveauté bien sûr, mais cela fera rentrer le prochain titre de Polyphony Digital dans le club des très gros Triple A aux côtés de Cyberpunk 2077, The Last of Us Part II, Red Dead Redemption II ou encore Final Fantasy VII Remake.

Il faut dire que le studio de Kazunori Yamauchi nous a promis un contenu plus que conséquent pour GT7 avec 420 voitures et plus de 90 pistes. De plus, cet opus signe le retour des activités solo avec les nombreux championnats traditionnels, à l'inverse de ce qui avait été initialement fait sur Gran Turismo Sport. On va donc démarrer l'aventure à l'ancienne, en investissant nos maigres économies dans une compacte miteuse pour s'attaquer à la Sunday Cup, avant d'aller claquer nos premières primes de courses chez GT Auto pour s'offrir des pièces de compétition. Rappelons que Gran Turismo 7 sortira le 4 mars prochain sur PS4 et PS5.