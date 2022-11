Historiquement, c’est même l’une des licences exclusives les plus anciennes de la marque nippone. Mais il se pourrait bien que celle-ci finisse par voguer vers de nouveaux horizons, puisque Gran Turismo 7 est chaud pour faire une sortie de piste.

Gran Turismo bientôt sur le même circuit que Forza Motorsport ?

Interrogé par GT Planet, le créateur de la série, Kazunori Yamauchi, a affirmé que la licence pourrait tout à fait quitter le parc exclusif des consoles de Sony pour rouler vers le PC.

Lorsqu’on lui demande s’il pense que Gran Turismo 7 pourrait se diriger vers un portage PC comme Marvel’s Spider-Man Miles Morales, Uncharted 4 ou encore Horizon Zero Dawn, ce dernier répond sans détour que c’est fort probable. L’homme tempère toutefois en assurant que rien n’est prévu pour le moment et qu’il faudrait s’assurer que GT7 puisse conserver ses prouesses techniques intactes avant d’être transposé ailleurs.

Oui, je le pense, mais Gran Turismo est un titre très finement réglé. Il n'y a pas beaucoup de plateformes qui pourraient exécuter le jeu en 4K 60fps de manière native. Une façon de rendre ça possible est de réduire la plate-forme. Ce n'est pas un sujet très facile, mais c’est bien sûr quelque chose que nous étudions et prenons en considération. via GT Planet

Il se pourrait donc bien que Gran Turismo 7 finisse par débarquer sur le terrain de l’un de ses principaux rivaux, Forza Motorsport. On rappelle d’ailleurs que la licence avait été repérée lors d’une importante fuite d’information du Nvidia GeForce Now, dont plusieurs jeux comme Dragon's Dogma 2, Tekken 8 ou encore le portage de God of War sur PC, se sont avérés exacts. Tous les espoirs sont donc encore permis d’autant que l'on sait que Sony compte s’installer confortablement sur PC. Quoi de mieux que de porter l’une de ses plus grosses et anciennes exclusivités pour attirer de nouveaux joueurs.