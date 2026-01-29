Gran Turismo 7 a accueilli aujourd’hui sa première mise à jour de l’année 2026. Elle marque une première dans l’histoire de la licence, grâce à l’arrivée d’une voiture gratuite encore jamais vue dans la licence.

2026 démarre sur les chapeaux de roue pour Gran Turismo 7. Polyphony Digital poursuit son suivi exemplaire du jeu, près de quatre ans après sa sortie initiale sur PS5. Chaque mois, le studio japonais déploie une nouvelle mise à jour plus ou moins conséquente, selon les occasions. Les dernières avaient mis la gomme sur le contenu, notamment avec de nombreuses voitures gratuites à ajouter à son garage, de nouvelles fonctionnalités et bien plus encore avec le patch Spec III. Après ce déluge de nouveautés, retour à la normale pour GT7, ou presque. La première mise à jour de 2026 est disponible et elle marquera l’histoire de la licence.

La mise à jour de janvier 2026 de Gran Turismo 7 est disponible

Le créateur de la franchise avait vendu la mèche avec son teasing traditionnel : trois nouvelles voitures gratuites sont disponibles. Les détectives des Internets avaient une nouvelle fois vu juste en devinant les modèles intégrés à Gran Turismo 7 dès aujourd’hui. La Porsche 911 GT3 R (992) ’22 rejoint le garage, elle qui s’est forgé un statut légendaire sur la route comme sur la piste, tant c’est une bête de course pure et dure. La Hyundai Elantra N TC ’24, elle, est taillée pour les sports mécaniques. Puis, il y a une arrivée historique, celle de la Xiaomi SU7 Ultra ’25, première voiture de la marque et premier bolide d’un constructeur chinois à intégrer la licence Gran Turismo. Ces trois nouveaux véhicules gratuits pourront être obtenus depuis le Brand Central.

C’est une tradition, la mise à jour de janvier 2026 de Gran Turismo 7 s’accompagnera également de quelques nouveautés. Parmi elles le menu n° 52: Hyundai N, qui requiert un niveau de collectionneur 58, au minimum, ainsi qu’un nouveau Scape « Bords de route californiens » pour prendre vos voitures préférées en photo dans un paysage sud-californien des plus jolis. A cela s’ajoutent également trois nouveaux événements, ajoutés au aux Circuits mondiaux de Gran Turismo 7 :

Touring car internationale 600 – Nürburgring Nordschleife

Touring car internationale 700 – Circuit de Spa-Francorchamps

Touring car internationale 800 – Mount Panorama Motor Racing Circuit

La mise à jour gratuite de Gran Turismo 7 est disponible dès maintenant pour l'ensemble des joueurs.









Source : PlayStation