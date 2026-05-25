Polyphony Digital passe la sixième et annonce à l’avance les cinq nouvelles voitures gratuites qui seront données avec la mise à jour de Gran Turismo 7 de juin.

Forza Horizon 6 a débarqué, pied au plancher, sur Xbox Series, PC le 19 mai 2026. Un démarrage record pour la série qui revendique déjà 4,9 millions de copies vendues, et un chiffre qui n’inclut pas les joueurs qui y jouent depuis le Xbox Game Pass. Le sixième épisode a déjà établi un nouveau record de joueurs simultanés au lancement pour la franchise. Et sa course est encore loin d’être terminée. Pendant ce temps-là, les joueurs PS5 regardent le festival FH depuis les stands, casque sous le bras, ou le frisson de la course avec Gran Turismo 7. L’exclusivité PS5 continue en effet de fédérer une communauté fidèle, dont la fidélité est récompensée chaque mois avec des mises à jour gratuites généralement de bonne qualité. Polyphony Digital vient justement de dévoiler celle de juin, et les joueurs n’en espéraient plus une comme celle-ci.

Une mise à jour pour Gran Turismo 7 dont les fans n'osaient plus rêver

Polyphony Digital n’a pas attendu le top départ des GT World Series 2026 pour mettre la gomme. Alors que la compétition de Gran Turismo a pris ses quartiers à Milan depuis ce 23 mai 2026, le studio japonais en a profité pour faire deux annonces en une : la date de la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7, mais afussi les cinq voitures gratuites qui l’accompagneront. Le rendez-vous est donc fixé au 11 juin 2026, avec un patch sobrement baptisé « Hypercar Update », qui ne laisse aucune place au doute quant à son contenu. Polyphony Digital focalisera donc toute son attention sur l’endurance moderne et les véhicules taillés pour la course. Chacun des constructeurs majeurs sera représenté dans cette mise à jour gratuite de Gran Turismo 7, qui ne laissera aucune place aux balades dominicales :

BMW M Hybrid V8

Ferrari 499P

Peugeot 9X8

Porsche 963

WEC Porsche 992 Turbo S Safety Car

Comme toujours avec les mises à jour de Gran Turismo 7, l’Hypercar Update embarquera dans son coffre son lot de petites nouveautés annexes. On s’attend notamment à des Scapes, des Menus Café, des épreuves, et pourquoi pas un circuit inédit pour valoriser ce quintet de voitures gratuites. Polyphony Digital communiquera, au plus tard, en amont du déploiement de ce patch.

Bande-annonce en anglais

Polyphony Digital voulait manifestement marquer l’occasion pour le coup d’envoi de sa grande messe compétitive, et l’objectif est rempli sans mal. La communauté a en effet immédiatement partagé son enthousiasme devant certaines voitures réclamées de longue date au sein par les vétérans. « La mise à jour est folle, j’ai cru que c’était un fake. », « Ça ne peut pas être réel », « Je n’avais pas joué à Gran Turismo 7 depuis des mois. Mais ça va clairement m’y faire revenir », peut-on lire sur les forums communautaires, notamment GT Planet.

Il faut dire que cela faisait un moment que les pilotes de GT7 réclamaient de nouvelles hypercars. Ils en auront cinq d’un coup, et gratuitement. Heureuse coïncidence ou petit parfum de timing stratégique parfait, l’annonce concorde également avec la sortie de Forza Horizon 6 sur PC, Xbox Series et Xbox Game Pass.