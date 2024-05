C'est désormais officiel. La prochaine mise à jour 1.48 de Gran Turismo 7 sera dispo cette semaine sur PS5 & PS4. Nouvelles voitures gratuites, avec des modèles historiques, événements de course etc. Voici tout le contenu de cette update.

Quelle surprise (non) ! Quelques heures après le teasing de Kazunori Yamauchi, dont le mystère a vite été percé à jour, la nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 s'annonce. Mais si vous enchaînez les kilomètres sur le jeu depuis sa sortie, vous connaissez déjà le fonctionnement. Alors les experts de l'automobile ont-ils visé juste ? Quelles sont les prochaines voitures gratuites de GT7 ? Quelles sont les autres nouveautés de ce patch qui sera disponible le jeudi 30 mai à 8h00 (heure française) sur PS5 et PS4 ? On fait le point et le tour des ajouts de cette semaine.

Les voitures gratuites du patch 1.48 de Gran Turismo 7

Une nouvelle grosse mise à jour de Gran Turismo 7 arrive donc dès ce jeudi 30 mai à 8h00 du matin. Et comme d'habitude, le principal intérêt de cette update tient au fait que des voitures inédites vont pouvoir rejoindre votre garage gratuitement. Des bolides de collection ? Des standards de la vie de tous les jours ? On ne va pas faire durer le suspens, d'autant qu'on les connait déjà grâce aux internautes. Et donc, oui, ce patch permettra bien d'accéder à deux gros classiques de la franchise. La Nissan Skyline GTS-R (R31) ’87, en vente chez le concessionnaire « Voitures d'occasion », et la Castrol Mugen Honda NSX GT500 ’00 qui se trouve chez le revendeur « Voitures légendaires ».

La mise à jour 1.48 de Gran Turismo 7 n'offre pas que deux voitures, ni trois comme à l'accoutumée, mais cinq. Une belle surprise pour les pilotes virtuels. Après la Skyline et la NSX, on reste sur du Honda avec la Civic SiR・II (EG) ’93 qui pourra être récupérée chez le concessionnaire « Voitures d'occasion ». Enfin, Gran Turismo 7 va se mettre à l'heure de la Suède avec les deux bolides de la semaine. La Volvo 240 SE Estate ’93 qui s'obtient également auprès du garage « Voitures d'occasion », tandis que la Volvo V40 T5 R-Design ’13 dormira au chaud dans Brand Central.

Les autres nouveautés de la mise à jour GT7 du 30 mai 2024

Avec cette update 1.48 de Gran Turismo 7, vous allez également avoir le Menu supplémentaire n°39 : GT japonaises (niveau de collectionneur 48 et supérieur). Vous aurez aussi un nouvel environnement pour le mode photo Scapes, le parking d'Haulover Park qui se situe à Miami. Et à défaut de nouveaux circuits, vous pourrez prendre part aux événements suivants :