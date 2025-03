Vous allez pouvoir reprendre la route avec Gran Turismo 7 et sa nouvelle mise à jour 1.57 qui a été officialisée hier dans la journée. Dans les grandes lignes, ce patch gratuit inédit ne réserve pas de grosses surprises. En effet, depuis longtemps maintenant, Polyphony Digital offre toujours des vroum-vroum supplémentaires pour agrandir votre garage, un ou plusieurs menus, des évènements spéciaux sur des circuits mondiaux ou encore un environnement pour prendre les plus belles photos. Mais vous allez être un peu plus gâtés avec cette update.

Le patch 1.57 de Gran Turismo 7 disponible, voici les nouveautés

En rallumant votre console, vous verrez certainement que la nouvelle mise à jour 1.57 de Gran Turismo 7 a été installée tôt ce matin que vous soyez sur PS5 ou PS4. Dans la mesure où on ne change pas une équipe qui gagne, le plus gros de ce patch est l'ajout de bolides additionnels. Le showroom « Brand Central » a donc libéré de la place pour accueillir ces trois voitures gratuites :

Aston Martin Vantage de 2018

Mazda CX-30 X Smart Edition ‘21

Renault Kangoo 1.4 ‘01

En ce qui concerne la Renault Kangoo 1.4 '01, qui est aussi disponible auprès de la concession « Voitures d'occasion », on ne peut pas dire qu'elle fasse l'unanimité. Depuis l'annonce, le choix est même un peu moqué, certains estimant qu'il y avait des véhicules français bien plus intéressants à sélectionner. Pour essayer ces nouvelles voitures gratuites de Gran Turismo 7, vous serez invités à prendre part à des événements spéciaux pour les circuits mondiaux suivants, dont l'incontournable tracé Deep Forest.

Sunday Cup: Brands Hatch Indy Circuit

European Clubman Cup 600: Deep Forest Raceway Inversé

Japanese FF Challenge 450: Tokyo Expressway - Centrale dans le sens antihoraire

La nouvelle mise à jour lance GT Sophy 2.1 avec une exclusivité PS5

Quand il n'y en a plus, il y en a encore ! Gran Turismo 7 vous offre aussi l'Extra Menu No. 45: Suzuki (Niveau de collectionneur 35 et au-dessus) pour le GT Café. Le mode Photo « Scapes », lui, se dote de l'environnement Îles Féroé. Vous allez ainsi pouvoir exposer vos plus belles voitures en pleine nature. Enfin, et l'une des plus grosses nouveautés, l'IA GT Sophy débarque en version 2.1 dans le mode « Courses personnalisées » en exclusivité sur PS5. Si vous n'avez qu'une PS4, vous ne pourrez pas en profiter malheureusement.

« L'IA de course nouvelle génération « Gran Turismo Sophy » passe à la version « GT Sophy 2.1 » et maintenant disponible dans le mode « Courses personnalisées » (version PS5 uniquement). « GT Sophy » peut désormais être sélectionnée dans les Voitures rivales des Courses personnalisées sur tous les circuits et tracés pouvant accueillir GT Sophy dans Circuits mondiaux ». Cette fonctionnalité continue donc son évolution, après avoir été par exemple incorporée en 2023 dans le mode « Courir ensemble » de Gran Turismo 7.

Source : PlayStation.