Kazunori Yamauchi et Polyphony Digital sont réglés comme du papier à musique. En fin de semaine dernière, le créateur de la simulation de PlayStation a teasé de nouvelles voitures gratuites pour Gran Turismo 7. Ca fait partie d'une communication savamment rôdée qui consiste toujours à faire deviner les autos offertes dans les jours à venir, avant de faire une annonce en bonne et due forme en dévoilant l'intégralité des ajouts. Si vous n'avez toujours pas lâché le titre, c'est le moment de vous remettre en selle. Une grosse mise à jour avec des contenus gratuits très demandés et que vous allez adorer arrivent.

Une nouvelle mise à jour 1.57 pour Gran Turismo 7

Comme d'habitude, les fins enquêteurs du web ont facilement deviné les prochaines voitures gratuites de Gran Turismo 7. Et c'est donc sans surprise que PlayStation annonce l'arrivée très remarquée de l'Aston Martin Vantage de 2018, la Mazda CX-30 X Smart Edition ‘21 et la Renault Kangoo 1.4 ‘01. Ces trois bolides peuvent être acquis en passant par Brand Central, et dans le cas du seul modèle français, du côté des voitures d'occasion. D'autres contenus gratuits sont prévus dont un Extra Menu No. 45: Suzuki (Niveau de collectionneur 35 et au-dessus) pour le Café Gran Turismo 7. Et comme à l'accoutumée, ce n'est pas tout.

En effet, préparez-vous à participer à trois évènements additionnels dans Gran Turismo 7 sur trois circuits différents.

Sunday Cup: Brands Hatch Indy Circuit

European Clubman Cup 600: Deep Forest Raceway Reverse

Japanese FF Challenge 450: Tokyo Expressway – Central Counterclockwise

Il y a également du nouveau du côté de l'IA Sophy qui est disponible dans « Course personnalisée », mais uniquement sur la version PS5 de Gran Turismo 7. Pour rappel, ce mode permet de choisir les conditions que vous préférez pour affronter des adversaires contrôlés par l'IA. Cette mise à jour 1.57 vous offre enfin un nouvel environnement pour le mode Photo Scapes. Il s'agit des Îles Féroé. Pour télécharger cette nouvelle update Gran Turismo 7, rendez-vous dès ce jeudi 27 mars 2025 à 11h00 sur PS5 comme sur PS4.

Source : PlayStation France.