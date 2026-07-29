Gran Turismo 7 dévoile un partenariat de renom avec MOZA Racing, spécialiste des accessoires pour les jeux de simulation de conduite. Voilà qui promet.

Référence des sports de conduite sur PS5, Gran Turismo 7 va bientôt passer un cap avec son nouveau partenariat. Le simcade s'offre en effet un allié de taille en s'associant à MOZA Racing. Pour les néophytes, il s'agit ni plus ni moins d'un fabricant de volants et autres accessoires pour les pilotes virtuels. Vous voyez déjà ce qui se présage ? Attendez-vous à une expérience bientôt encore plus immersive.

Gran Turismo 7 s'associe à MOZA Racing pour booster votre conduite

C'est une opportunité prestigieuse pour Gran Turismo 7. Le simcade star de la PS5 promet de se rapprocher de l'expérience d'un sim racing pur et dur en s'associant à MOZA Racing. Car, si Sony et Polyphony Digital ont conclu ce partenariat, c'est bien pour que l'expérience du constructeur, réputé pour ses volants Direct Drive haute fidélité, donne naissance à un nouvel accessoire.

Vous l'aurez compris, la collaboration avec MOZA Racing va permettre de concevoir un volant officiel pour Gran Turismo 7 et parfaitement adapté à l'expérience PS5. Jusqu'à présent, les joueuses et joueurs devaient se tourner vers des marques comme Logitech, Fanatec ou Thrustmaster. Dès lors, voir cet autre acteur majeur du secteur rejoindre les partenaires officiels va ouvrir d'autres perspectives.

Un partenariat sim racing qui emballe les fans

Dès lors que MOZA Racing jouit d'une belle réputation, voir un volant officiel pour Gran Turismo 7 se préparer à de quoi réjouir le public. Même si on aurait préféré lire une telle annonce se dévoiler bien plus tôt, le jeu ayant fêté ses 4 ans il y a quatre mois, il n'est jamais trop tard pour renforcer l'expérience.

Bien sûr, nous devrons encore patienter avant de voir le fruit de cette collaboration entre Gran Turismo 7 et MOZA. Mais, déjà, la toile s'emballe à l'idée qu'un nouveau périphérique de pointe débarque chez PlayStation. Sur Reddit, on peut notamment lire :

« MOZA enfin sur PlayStation ? Je suis passé à autre chose, mais ce serait génial si c'était vrai. Je me suis toujours éclaté avec mes accessoires MOZA. »

« Fascinant ! »

« C'est une excellente nouvelle pour les joueurs de GT7. Encore plus d'options ! »

« C'est fou qu'il n'y ait pas eu de configuration officielle prise en charge sur PlayStation jusqu'ici. »

« Oh m*rde, ça veut dire qu’on va avoir la compatibilité Moza pour la PS5 / GT7 ?!?! »

© MOZA Racing.