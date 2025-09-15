Gran Turismo 7 va encore vous en mettre plein les yeux avec sa dernière nouveauté fraîchement annoncée. Ça va envoyer sur les pistes de course, tenez-vous prêt.

PlayStation a encore une très bonne nouvelle pour les joueuses et joueurs de Gran Turismo 7. Le sim racing de Polyphony Digital en a encore sous le capo. Il le prouve même en vidéo avec une grosse annonce qui va vous ravir la rétine avant de vous faire frissonner manette en main sur PS5 et PS VR2. Accrochez vos ceintures, ce futur contenu gratuit arrive à toute allure.

Une nouvelle vision de bonheur dans Gran Turismo 7

Le salon IAA Mobility de Munich s'est tenu la semaine dernière, s'achevant pas plus tard qu'hier. Dédié aux nouveautés du monde de la tech, il contribue notamment à imaginer les mobilités du futur. C'est donc à cette occasion que PlayStation a pris le temps de présenter la nouvelle grosse nouveauté pour l'une des exclusivités PS5 les plus appréciées, à savoir Gran Turismo 7.

En effet, l'éditeur de jeux s'est associé avec un constructeur automobile pour inventer le prochain rendez-vous sur les pistes de Gran Turismo 7. Comprenez par là qu'Opel s'est enfin immiscé dans la brèche des « Vision », ces concept-cars hyper futuristes qui renouvellent l'expérience de conduite dans le jeu.

Ainsi, le constructeur allemand et PlayStation présentaient ce dimanche le prochain modèle à rejoindre Gran Turismo 7. Il s'agit de la nouvelle Opel Corsa GSE, une voiture imposante dans un gabarit de citadine. Son design est emblématique des dernières évolutions de la marque, avec sa calandre moderne qui intègre le logo lumineux de la marque. Aussi large qu'affutée, elle dégage élégance et fureur.

Mais, c'est en course que l'Opel Corsa GSE Vision GT, de son nom complet, s'appréciera le plus. Avec ses 800 chevaux, le constructeur annonce déjà une vitesse de pointe de 320 km/h. Voilà qui promet d'envoyer sur les pistes ! Les sensations seront donc au rendez-vous une fois de plus dans Gran Turismo 7. Annoncé pour cet automne dans le jeu, le nouveau véhicule fera assurément partie des prochaines nouveautés gratuites fournies par Polyphony Digital. Il ne reste plus qu'à attendre l'annonce pour une énième mise à jour !