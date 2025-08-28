Gran Turismo 7 ne blague pas avec ses mises à jour. Un tout nouveau contenu gratuit est désormais disponible, avec plusieurs nouvelles voitures pour tous les goûts.

Disponible dès aujourd’hui, la mise à jour 1.62 de Gran Turismo 7 enrichit encore le garage virtuel des joueurs. Polyphony Digital mise sur un mélange de modernité, de nostalgie et de concepts futuristes pour séduire tous les passionnés d’automobile.

Corvette, entre futur électrique et héritage sportif sur Gran Turismo 7

La grande star de cette mise à jour de Gran Turismo 7 est sans conteste la Chevrolet Corvette CX Concept, un hypercar 100 % électrique qui délivre plus de 2 000 chevaux grâce à ses quatre moteurs. Conçue autant pour la route que pour le circuit, elle illustre la direction que pourrait prendre la mythique Corvette dans les années à venir. Avec une aérodynamique active et un design futuriste mais toujours fidèle à l’ADN de la marque.

En parallèle, les amateurs de course pourront découvrir la Corvette CX.R Vision Gran Turismo 7. Une déclinaison radicalement sportive pensée pour la compétition. Plus légère, équipée d’un V8 bi-turbo couplé à plusieurs moteurs électriques, elle incarne une vision d’endurance hybride où la performance rencontre l’innovation. Sa livrée jaune et noire rend hommage aux Corvette GT de ces vingt-cinq dernières années.

L’Afeela 1, vitrine technologique signée Sony Honda

Autre nouveauté marquante, l’arrivée de la ’26 Afeela 1, premier modèle de la jeune marque issue de la collaboration entre Sony et Honda. Plus qu’une simple voiture sur Gran Turismo 7, ce modèle mise sur une expérience de mobilité connectée. Entre intelligence artificielle capable de dialoguer naturellement, habitacle transformé en espace de divertissement et technologies avancées d’assistance à la conduite, l’Afeela 1 veut redéfinir la manière dont on conçoit le transport. Dans GT7, elle incarne cette volonté de fusion entre innovation automobile et numérique.

Pour les passionnés de design atypique, la mise à jour introduit aussi la Renault Avantime 3.0 V6 24V de 2002. Ce coupé monospace au look unique, imaginé par Patrick Le Quément, avait marqué les esprits au début des années 2000. Ses grandes surfaces vitrées, son habitacle lumineux et sa conduite souple en font une curiosité automobile que l’on retrouve désormais en jeu.

Nouveaux défis et décors sur Gran Turismo 7

Outre ces voitures, la mise à jour 1.62 de Gran Turismo 7 ajoute du contenu pour prolonger le plaisir de jeu. Trois événements viennent enrichir le mode World Circuits. Avec des courses en Europe, au Japon et sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps. Un nouveau menu fait également son apparition dans le Café, consacré aux pionniers du sport automobile japonais. Enfin, les amateurs de photographie peuvent désormais profiter d’un décor supplémentaire dans le mode Scapes : la baie de Tokyo.

Comme toujours, Polyphony Digital continue de faire évoluer Gran Turismo 7 avec un soin particulier. Entre hypercars futuristes, concept-cars exclusifs, modèles iconiques et nouveaux défis, cette mise à jour 1.62 confirme l’ambition du studio. À savoir offrir une simulation qui mêle patrimoine automobile et innovation.

Source : PlayStation