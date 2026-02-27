On critique peut-être beaucoup PlayStation pour son virage raté dans le monde des jeux service, mais il faut le reconnaître : l’éditeur a tout de même connu de beaux coups d’éclats en la matière. On pense bien évidemment à Helldivers 2, dont le succès a pris tout le monde de court, mais aussi à Gran Turismo 7, dont l’engouement ne faiblit pas depuis sa sortie en mars 2022. Et il faut croire que cela donne des idées inattendues à l’éditeur, qui aurait visiblement trouvé un moyen de faire tourner le titre… sur Nintendo Switch 2.

Gran Turismo 7 tournerait sur Nintendo Switch 2

Oui, vous avez bien lu. D’après les informations partagées par Jeff Grubb dans le dernier épisode de son format Game Mess Decides, le journaliste de Giant Bomb a affirmé avoir « récemment entendu dire que Gran Turismo 7 fonctionnait sur la Nintendo Switch 2 ». Une déclaration on ne peut plus surprenante, donc, sachant que PlayStation n’a pas pour habitude de porter ses exclusivités sur la console de Nintendo. Tout du moins si l’on enlève LEGO Horizon Adventures, qui reste à ce jour la seule exception à cette règle.

Mais cela veut-il dire pour autant qu’on peut s’attendre à voir Gran Turismo 7 débarquer sur Nintendo Switch 2 dans un avenir plus ou moins proche ? Pas selon Grubb, qui ajoute alors qu’il ne pense pas que cela se produira, même s’il trouvait l’information suffisamment intéressante pour être partagée. Forcément, cela pose néanmoins de nombreuses questions. Tout d’abord : pourquoi PlayStation chercherait-il à obtenir des kits de développement pour la Nintendo Switch 2, réputés difficiles à recevoir, si c’est pour ne rien en faire derrière ?

Ensuite, pourquoi prendre le temps de réaliser des tests sur un jeu comme Gran Turismo 7, si c’est pour que cela ne mène à rien ? Après tout, rappelons tout de même qu’à ce jour, le jeu de course de Polyphony Digital ne fait même pas partie des exclusivités PlayStation ayant eu la chance d’être portées sur PC malgré son succès. Enfin, pourquoi maintenant, alors même justement que des rumeurs commencent à émerger quant au fait que l’éditeur serait en train de réfléchir à l’idée de recloisonner ses jeux first-party au marché des consoles PS4 et PS5 ? Difficile à dire.

Un premier test en vue d’une future console portable maison ?

Comme toujours dans ce genre de situation, et malgré la fiabilité habituelle (mais parfois relative) de Grubb en la matière, gardons donc un minimum de recul vis-à-vis de tout cela. Après tout, en l’état, rien n’indique la volonté de PlayStation de s’ouvrir à un plus grand marché, au point de sortir des titres comme Gran Turismo 7 sur Nintendo Switch 2. Notons toutefois qu’une théorie plutôt intéressante a émergé au regard de cette information, qui voudrait que cela serve de test à la firme, qui pourrait alors préparer son retour sur le marché des consoles portables.

Et il est vrai que depuis la sortie du PlayStation Portal, qui a rencontré un petit mais néanmoins certain succès inattendu auprès du public, de multiples rumeurs ont fait état de la possibilité que l’éditeur ne retente enfin l’aventure après l’échec de la PlayStation Vita. Même si cela n’a évidemment rien d’officiel. Soulignons toutefois qu’il serait quand même surprenant de voir PlayStation réaliser ses tests à l’aide de la Nintendo Switch 2, plutôt qu’au travers d’un kit de développement maison… À prendre avec de grosses pincettes, donc.

Source : Jeff Grubb