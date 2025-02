Gran Turismo 7 va bientôt avoir le droit à une nouvelle mise à jour et plusieurs voitures gratuites dans la foulée. Gran Turismo 7 va bientôt avoir le droit à une nouvelle mise à jour et plusieurs voitures gratuites dans la foulée. De nouveaux bolides que les fans auraient déjà identifiés.

La simulation de course Gran Turismo 7 va une fois de plus faire plaisir à ses pilotes avec une nouvelle mise à jour et du contenu gratuit. Les aficionados ne seront pas vraiment surpris, mais ça reste tout de même une excellente nouvelle. Polyphony Digital bichonne son poulain et ajoute toujours plus de nouveautés au fil des mois. La semaine, vous allez pouvoir une fois de plus agrandir votre collection avec de nouveaux bolides.

Gran Turismo 7 annonce une mise à jour et des voitures gratuites !

C’est comme d’habitude Kaz Yamauchi qui, depuis ses réseaux sociaux, tease l’arrivée imminente d’une nouvelle mise à jour pour Gran Turismo 7 sur les consoles PlayStation. Si l’on ne sait pas encore exactement ce qui sera ajouté et/ou modifié avec ce prochain patch, on sait en revanche que plusieurs voitures gratuites en profiteront pour se faufiler sur la piste. Comme à chaque fois, les noms des bolides ne sont pas donnés. Il faut donc se contenter de la silhouette de chaque véhicule. Mais les fans, eux, théorisent déjà. L’une des théories les plus populaires serait que ce trio soit constitué d’une Peugeot 205 GTI, d’une Mercedes-Benz Unimog 406 et d’une BMW Z4.

A n'en pas douter, les fans ne doivent pas être trop loin du compte. D’autres ajouts seront évidemment de la partie lors de cette nouvelle mise à jour comme des corrections de bugs, peut-être même un peu d'équilibrage ça et là... les joueurs quant à eux espèrent d’ailleurs un nouveau circuit, wait and see comme on dit. Il faudra attendre encore un peu pour en avoir le cœur net puisque cette mise à jour de Gran Turismo 7 sera déployée dans les prochains jours.

Pour rappel, Gran Turismo 7 est actuellement disponible sur PS4 et PS5. Il propose par ailleurs l’une des meilleures optimisations PS5 Pro actuelle.