Gran Turismo 7 continue de recevoir des mises à jour pendant que l'avenir de la licence commence à se dessiner en interne. Kaz Yamauchi, papa du jeu, a récemment préparé le terrain comme il le fait souvent en dévoilant la silhouette de trois nouveaux bolides pour annoncer par la même occasion l'arrivée imminente d'un nouveau patch.

Une nouvelle mise à jour de Gran Turismo 7 et trois nouvelles voitures gratuites annoncées

On ne sait pas encore exactement quand tombera cette prochaine mise à jour de Gran Turismo 7 et encore moins ce qu'elle nous réserve. Il est seulement dit que le patch sera déployé dans le courant de la semaine sur PS4 et PS5. Si l'on se doute qu'il y aura de nombreux correctifs et peut-être même quelques ajouts parmi les fonctionnalités ou les corrections les plus attendues par les fans, ce sont surtout les trois nouvelles voitures qui attirent toute l'attention. Habituellement, on a le droit à des ombres à peine marquées, ici, la silhouette des nouveaux véhicules se dessine à travers un drap qui les recouvre entièrement.

Les voitures gratuites déjà découvertes ?

Ça n'a pas empêché la communauté d'enquêter et de découvrir quelles seront les prochaines voitures gratuites offertes dans Gran Turismo 7, ou presque. Pour l'heure, rien n'est encore sûr et certain à 100%, mais de nombreux fans ont déjà leur petite idée de l'identité des nouvelles voitures. Selon eux, la voiture drapée au fond de l'image serait un SUV et plus précisément une Renault Captur Série 2, d'autant qu'elle a déjà fait l'objet de rumeurs. Sa silhouette pourrait toutefois également masquer une Mitsubishi ASX d'après les joueurs.

Pour les deux autres, il s'agirait vraisemblablement d'une Mazda RX-7 gen FD et d'une Chevrolet Camaro classique. Impossible de savoir vraiment puisque, comme le signalent les fans de la première heure, ces modèles ont été déclinés en de nombreuses versions plus ou moins identiques. Toutefois, pour ce qui est de la Mazda RX-7 gen FD, c'est un modèle iconique de la licence, présent dans presque tous les épisodes à ce jour, il semble donc presque évident que celui-ci soit ajouté à Gran Turismo 7, quand bien même le jeu propose déjà des véhicules relativement similaires. Quoi qu'il en soit, ces trois voitures gratuites arriveront dans le courant de la semaine dès que la mise à jour sera déployée sur PS5 et PS4 et seront disponibles pour tous les pilotes.