Les fans de Gran Turismo 7 ont l’habitude désormais de voir leur jeu être régulièrement mis à jour avec du nouveau contenu. Comme c’est souvent le cas, c’est Kaz Yamauchi qui annonce ce qui arrive avec un petit teaser. Dès la semaine prochaine, vous allez donc avoir le droit à une mise à jour, mais aussi de nouveaux véhicules gratuits.

Une nouvelle mise à jour et quatre voitures gratuites dès la semaine prochaine !

Jouer avec les nerfs de ses fans, c’est devenu le petit jeu régulier de Polyphony Digital. Le studio annonce toujours l’arrivée de son nouveau contenu avec un petit teasing mystérieux de Kaz Yamauchi. C’est donc sans surprise que l’on apprend que Gran Turismo 7 sera mis à jour dès la semaine prochaine, en règle générale début de semaine, et qu’il y aura quatre nouveaux bolides dont l’identité n’est pas encore officialisée. Pour le moment comme à chaque fois, Yamauchi ne partage que des silhouettes avant de laisser les fans théoriser et bien souvent taper dans le mille.

L'identité des prochaines voitures gratuites déjà connue ?

Pour cette nouvelle flopée de voitures, les fans y sont tous allés de leurs petites théories, certains ont même demandé à Grok, l’IA de X, ce qu’il en pensait (oui, on en est là). Finalement, beaucoup s’accordent à dire que la prochaine sélection de voitures gratuites serait composée des quatre bolides suivants :

Chevrolet Corvette CX Concept

Chevrolet Corvette CX.R Vision Gran Turismo Concept

Renault Avantime '02

AFEELA AFEELA 1 '26

Ca ne parlera bien évidemment qu’aux amoureux de grosses cylindrées, mais beaucoup de pilotes en herbe se disent ravis. Pour le reste de la mise à jour en revanche, il faudra attendre les notes de patch qui devraient être dévoilées d’ici quelques jours. En général, on retrouve des corrections de bugs, des améliorations de l’expérience utilisateur ou de petits ajouts pour optimiser certaines fonctionnalités. Rendez-vous la semaine prochaine pour en avoir le cœur net.

Source : Kaz Yamauchi via X.com