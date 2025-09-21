Gran Turismo 7 s’apprête à accueillir une nouvelle mise à jour ainsi que de nouveaux véhicules dans la foulée. Comme d’habitude, Kaz Yamauchi joue avec les nerfs des joueurs et tease ce qui arrive. L’homme a une fois de plus publié un message sur ses réseaux sociaux pour dévoiler la silhouette des prochaines voitures. Les fans ne se sont pas fait attendre pour découvrir de quels bolides il s’agissait.

Une nouvelle mise à jour annoncée pour Gran Turismo 7

Il n’y aura pas trois, ni quatre, mais bien cinq nouvelles voitures lors de la prochaine mise à jour de Gran Turismo 7. Comme d’habitude, il s’agit là de contenu gratuit et vous pourrez ajouter ces nouveaux bolides à votre garage. À l’heure où ces lignes sont écrites, les fans sont en train de se creuser les méninges pour connaître l'identité de chaque silhouette, mais rien ne semble encore sûr et certain.

Parmi les noms les plus mentionnés ici et là sur les réseaux sociaux, on retrouve la Mazda MX-5, la Hyundai Ioniq 6, le Toyota Land Cruiser ou encore le Toyota RAV4, l’Opel Corsa GSE VGT ou encore la Elantra N. Nul doute que l’identité réelle des voitures sera découverte avant l’heure, mais de toute façon il ne faudra pas bien longtemps pour en avoir le cœur net puisque la mise à jour arrive très vite. En plus des voitures, elle comprendra assurément de nombreux correctifs et des améliorations de la qualité de vie.

Un garage XXL

Comme à chaque fois, ce petit teasing est publié quelques jours seulement avant le déploiement de la mise à jour de Gran Turismo 7. On ne sait pas encore exactement quel jour elle sera mise en ligne, mais ça arrive très vite. Kaz Yamauchi affirme en tout cas qu'elle sera déployée dès la semaine prochaine. La dernière mise à jour en date avait déjà ajouté près de quatre voitures, du monospace Renault à l’hypercar Corvette 100 % électrique. Par ailleurs, une Opel concept absolument sublime devrait elle aussi arriver prochainement sur le jeu. Cette dernière a été annoncée lors du salon IAA Mobility de Munich et devrait arriver dans Gran Turismo 7 cet automne.

Source : Kaz Yamauchi, Gran Turismo officiel