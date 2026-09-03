Polyphony Digital est toujours pied au plancher. A l’approche des 30 ans de la saga, le studio a annoncé l’arrivée prochaine de sa prochaine grande mise à jour de Gran Turismo 7, Spec IV. Tellement qu’il faudra la déployer en deux temps. Une première salve de nouveautés est attendue en octobre, la seconde en décembre 2026.

Deux grandes mises à jour gratuites annoncées pour Gran Turismo 7

Deux grandes mises à jour complémentaires seront ainsi déployées dans GT7 avant la fin de l’année. Polyphony Digital gardait ainsi au chaud dans son garage de nouveaux circuits, 12 voitures gratuites, qui seront dévoilées ultérieurement, ou encore de nouvelles façons de prendre le volant. Le premier circuit sera en réalité Sportsland SUGO au Japon, connu pour son fort dénivelé et son tracé fluide. Il sera déployé en même temps que la mise à jour gratuite de Gran Turismo 7 d’octobre 2026. En décembre 2026, Autumn Ring, une piste emblématique du tout premier épisode, fera son grand retour après de longues années d’absence pour célébrer le 30e anniversaire de la licence.

La mise à jour Spec IV de Gran Turismo 7 apportera également des défis de drift en ligne pour mesurer votre précision et votre style, les courses aléatoires introduiront des conditions variables pour vous pousser à revoir vos stratégies et un visionneur de voitures étendu fera également son apparition pour l’occasion. Des éléments de progression ainsi qu’un service de recherche pensé pour faciliter l’achat des véhicules seront également implémentés. Décembre 2026 marquera également l’arrivée du mode Famille pensé pour permettre aux joueurs de différents niveaux de partager plus facilement quelques tours de piste sur Gran Turismo 7. Il faudra cependant patienter jusqu’au 3 octobre 2026, à l’occasion de la troisième manche des World Series à Singapour, pour découvrir l’intégralité des nouveautés de la mise à jour Spec IV de GT7. Voici la liste de celles déjà connues :

Bande-annonce en anglais

Les nouveautés annoncées de la mise à jour Spect IV de GT7

Circuit Sportsland SUGO (octobre)

Circuit Autumn Ring (décembre)

12 nouveaux véhicules

Défis de drift en ligne

Courses aux conditions aléatoires

Nouvelles expériences de pilotage

Visionneur de voitures étendu

Nouveaux éléments de progression

Service de recherche pour l'achat de véhicules

Mode Famille (mise à jour de décembre de Gran Turismo 7)

Source : Polyphony Digital